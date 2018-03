‘Avianca será investigada si vulneraron procedimientos’: Mintrabajo

El despido de 91 pilotos –hasta este viernes– que han pasado por audiencias dentro del proceso disciplinario que les aplica Avianca, luego de que la huelga que adelantaron el año pasado fuera declarada ilegal, ha llevado a que muchos colombianos vean al Ministerio de Trabajo como un testigo mudo de lo que ya se considera una ‘masacre laboral’.

Esta situación se presenta justamente cuando Colombia está ad portas de sentarse en el banquillo (el próximo jueves), a la espera de que Estados Unidos avale sus buenas prácticas en materia laboral y dé su voto para la entrada del país a la Ocde. Sobre estos hechos EL TIEMPO cuestionó a la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, quien se mostró muy ceñida a normas.



¿Cree que el caso de los pilotos pueda tener efecto en la aprobación del comité laboral, uno de los dos que le faltan al país en la Ocde?



El tema laboral tiene muchas variables y hemos avanzado de manera positiva en puntos tan importantes como la formalidad, la disminución de homicidios de sindicalistas, toda la agenda laboral del país que ha permitido aumento de la empleabilidad, el respeto del derecho a la organización sindical. Nos sentimos tranquilos y optimistas, especialmente con el Gobierno de los Estados Unidos, con el que hemos tenido sesiones de trabajo y ganado la confianza en temas laborales. Claro está, la decisión de la votación es de cada país.



En los despidos de Avianca al ministerio se lo ve como un testigo mudo. ¿Cómo se siente?



Todo lo que está pasando es ceñido a las reglas. Cada vez que hay una huelga existe la posibilidad de que la empresa pueda solicitar un procedimiento ante entidades competentes. Estuvimos 9 días intentando encontrar una fórmula de negociación, pero se declaró la hora cero. Al ministerio le tocó interpretar y seguir el procedimiento del Código Sustantivo del Trabajo (CST) que establece de manera especial que cuando una huelga se hace alrededor de un servicio público esencial, el camino es el tribunal de arbitramento, y lo convocamos. Pero como los pilotos declararon la hora cero del paro, Avianca decidió irse a los tribunales. En primera y segunda instancia, la decisión fue declarar la huelga como ilegal. Cuando pasa esto, el CST le entrega la posibilidad a la empresa de iniciar investigaciones a quien haya participado, y Avianca está haciendo uso de ese derecho. Por supuesto, el ministerio quisiera que no se hubieran presentado despidos, que hubieran sido capaces de encontrar otros mecanismos.



¿Qué competencia tienen en estos casos?



Acompañar los procedimientos. Ya hay una visita de los inspectores del trabajo para revisar cómo se ha adelantado cada investigación, que se haya cumplido el estatuto de la empresa, la convención y que se le hayan entregado todos los mecanismos legales a los pilotos para defenderse.



Si esos procedimientos fueron vulnerados, el Mintrabajo iniciará investigación contra Avianca.



Por lo demás, no tenemos facultades de ley para formar parte de los procesos de investigación que está siguiendo la empresa.



¿Un despido masivo no requiere permiso?



No hay una norma que diga que tienen que solicitar permiso o acompañamiento del ministerio. Si lo solicitaran voluntariamente, lo haríamos.



¿Si el tribunal de arbitramento fue convocado y nadie lo tumbó (la Corte), por qué no se hizo valer para mediar y evitar despidos?



El tribunal de arbitramento dejó en uno de sus artículos que no podría haber despidos. Por supuesto, Avianca, conociendo el tribunal, se basó en el CST y los inició. Ahí los pilotos tendrán la posibilidad de adelantar demandas para reclamar si creen que les han violado el debido proceso. Pero esos temas no los resuelve el ministerio, sino la justicia.



MARTHA MORALES MANCHEGO

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En Twitter: @marthamoralesm