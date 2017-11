Avianca no descarta que se tomen medidas disciplinarias contra pilotos

Germán Efromovich, el dueño mayoritario de Avianca, habló en 'La W' Radio en la mañana de este viernes tras anuncio realizado por el sindicato de pilotos de la compañía, que decidió levantar la huelga que mantenía desde hace 51 días (la más larga en la historia de la aviación mundial).

Aunque señaló que Avianca no ha sido notificada oficialmente de la decisión de los pilotos, que contaron con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, dijo esperar que la noticia "sea real" y que el lunes vuelvan a trabajar. "Antes tarde que nunca", celebró.



"Supimos por los medios, lo único que podemos decir es que cualquiera que sea el motivo, es lo correcto que vuelvan a trabajar", aseguró. "Si esto ocurre gana Colombia, aquí no ganó nadie, solo hay perdedores".



A esto añadió que todos los pilotos que regresen a sus labores serán bienvenidos. Aclaró que no habrá "retaliaciones" o "discriminación", pero también que todos los pilotos "sin excepción" serán sometidos a los procesos disciplinarios que contempla la compañía respetando "estrictamente" la ley.



"El resultado de los procesos disciplinarios serán los que serán", subrayó, para explicar que podría haber castigos livianos, no haberlos, y también "haber despidos".



Tras una pregunta concreta de los periodistas de La W, de si tomarían este escenario como una oportunidad para atacar al sindicato, Efromovich aseguró que no está buscando revancha.

Escuche la entrevista completa aquí:

'Es un paso en el camino correcto'

La aerolínea calificó la decisión de los pilotos como "un paso en el camino correcto" en un comunicado emitido al medio día de este viernes a través de Twitter.



"Con cada piloto afiliado a la Acdac se seguirá un proceso diseñado para garantizar que su regreso al trabajo se haga bajo estándares claros y rigurosos de seguridad para la operación", agrega la misma comunicación.



La compañía insiste en que "realizará el debido proceso disciplinario a cada piloto". Además, vuelve a hacer un llamado para acogerse al Tribunal de Arbitramento como mecanismo para resolver el conflicto laboral.

Después de más de 50 días afectando a los viajeros, a la economía nacional y a nuestros empleados, el regreso de los pilotos de ACDAC es un paso en el camino correcto.

