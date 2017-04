‘El próximo Gobierno tiene que hacer la reforma pensional’: Asofondos

Pese a la urgencia de una reforma pensional que evite el colapso del sistema, el asunto quedará para el próximo Gobierno.

De acuerdo con el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, cuando el gremio le ha planteado el tema al Gobierno, la respuesta más reciente ha sido invitarlos a que se reúnan con la Comisión del Gasto para que expongan sus puntos de vista.



Esta Comisión, convocada por el Gobierno, no tendrá sugerencias antes del fin de este año.



Entre tanto, fuentes de los ministerios del Trabajo y de Hacienda, y de Colpensiones, le dijeron a EL TIEMPO que el Gobierno no trabaja en la actualidad sobre proyecto alguno de reforma de pensiones.



¿Cómo visualiza el sistema de reparto actual?



La realidad demográfica y del mercado laboral hace insostenible ese régimen como está. Con solo dos personas cotizando por cada adulto mayor eso es insostenible o lo es pero con racionamiento, pagándoles pensiones a muy pocos, y eso no es lo que queremos.



Lo que hay que hacer es eliminar los subsidios, como dice Planeación Nacional, 65 por ciento de estos van al quintil más alto de ingresos, luego las pensiones deben ser proporcionales a lo que cada persona ha cotizado toda su vida, o sea cuentas individuales como ya tienen en Suecia en su régimen de reparto, no hay de otra, porque como está ahora es lo que ha llevado a ese hueco de 38 billones de pesos anuales.

La realidad demográfica y del mercado laboral hace insostenible ese régimen como está FACEBOOK

TWITTER

¿Ya ha habido avances al respecto?



El mismo Gobierno ya tomó una decisión muy importante en ese sentido. Ya Colpensiones tiene ese tipo de cuentas en los Beps y es un sistema de capitalización más un subsidio.



En la parte contributiva lo que faltaría es que las pensiones sean proporcionales a lo que la gente ha cotizado y ahí hay dos formas de hacerlo: una con fondos (capitalización) con algo como una AFP pública si se quiere o el sistema sueco de cuentas individuales sin fondos o sin capitalización.



¿Esto pondría en riesgo a Colpensiones?



Nosotros estamos plateando una reforma pensional, pero esto no quiere decir que se cierre Colpensiones como dicen algunos, porque esta entidad cumple un papel público que es importante.



Y esto hay que hacerlo con una transición, porque hay que respetar los derechos adquiridos de los que ya están pensionados y de los que tienen expectativas legítimas de pensionarse pronto.



¿Cómo garantizar las buenas ideas con el cambio de Gobierno?



Yo creo que ya hay más conciencia, ese hueco anual de 38 billones de pesos ya ha generado pánico en mucha gente. Es que eso representa una tercera parte de los impuestos del Gobierno, pues tiene 15 puntos y 4 se le van tapando este hueco. Imagínese cuánto se podría hacer con esos recursos, las 4G valen 50 billones, para que vea la proporción.



El próximo Gobierno tiene que hacer la reforma porque si no esto sigue creciendo, esto es un ‘Minotauro’ que se está tragando todo. De dónde va a sacar plata para financiar las otras cosas. Aquí queremos hacer un estado de bienestar con 15 puntos del PIB, siendo que un país europeo tiene en promedio de 35 a 40 puntos de ingresos, y queremos tener coberturas universales de todo, financiar el posconflicto, hacer infraestructura, pero ¿de dónde va a salir la plata?



Tenemos que hacer conciencia de todo esto, entre todos, porque Colombia no es viable así.

Queremos tener coberturas universales de todo, financiar el posconflicto, hacer infraestructura, pero ¿de dónde va a salir la plata? FACEBOOK

TWITTER

¿Pero sí ve que haya voluntad de ir hacia allá?



Yo he visto que la clase política está muy asustada porque este monstruo se nos creció y 38 billones es un hueco muy grande. Ya ha habido conversaciones con la Comisión del Gasto y se espera que luego de las reuniones con nosotros y otras entidades se pueda hacer el diagnóstico y dejar las bases suficientes para que el siguiente Gobierno haga la reforma pensional que tanto necesita Colombia.



¿Qué traerá el X Congreso Fiap-Asofondos?



Tratará uno de los problemas más serios del país como es el de la seguridad social y la informalidad, las dos cosas están atadas. El problema fiscal del país es la informalidad, porque de esos 22 millones de trabajadores solo dos millones, por la informalidad entre otras, declaran renta y mucho menos pagan casi todos los impuestos de las personas naturales. En Colombia hay un millón y medio de empresas, y el 80 por ciento de los impuestos que pagan las personas jurídicas son solo de 3.400 empresas no más.



Y segundo porque es el Congreso más académico de todos los que tiene el país, pues hablamos con cifras sustentadas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS