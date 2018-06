Así funciona el ‘impuesto a Netflix’ en el mundo

El ministerio de Hacienda anunció que a partir del próximo 27 de junio, las plataformas que presten servicios digitales en el país deberán pagar IVA del 19%.



Esto quiere decir que plataformas como Netflix, Uber, Aribnb, Open English, Spotify, entre otras, tendrán que cobrar este impuesto y tramitarlo ante la Dian. “Si no lo hacen, la Dian tiene una herramienta para asegurar el cobro y es aplicar una retención en la fuente en el pago a través de tarjetas de crédito o débito”, aseguró el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

En Colombia este pago estaba anunciado desde la reforma tributaria de 2016. En ese momento lo que se propuso era que funcionara como un impuesto a la transacción. Es decir que, ya que el pago en este tipo de plataformas se hace a través de tarjetas de crédito, se hiciera una retención para que ese pago hecho por el usuario no llegara en su totalidad a la plataforma.

El debate a nivel global

El cobro de este impuesto en Colombia corresponde a una tendencia global para la regulación de este tipo de plataformas.



Australia es uno de los países en donde el cobro es del 10% y se hace efectivo desde julio de 2016. En Estados Unidos Netflix paga impuestos de entre el 6% y 9% en algunos estados como Pennsylvania, Chicago y Minnesota.



Sin embargo, todavía hay varios países en los que el debate sigue vigente. En Argentina, por ejemplo, el impuesto empezará a regir a partir del 27 de junio de este año, igual que en Colombia. El cobro en este país será del 21% y lo pagarán los usuarios en un cobro por separado en la tarjeta de crédito.



Una de las dificultades que encontraron las autoridades argentinas fue definir la forma de hacer el cobro. Según una fuente de la Administración Federal de Ingresos Públicos le dijo a La Nación de Argentina: “Muchas de estas firmas no tienen domicilio fiscal en el país. Uber no tiene ni un auto, Airbnb tiene una oficina con un servidor y dos computadoras”.



Una de las formas que se usó para este cobro, mientras se encontraba la forma de regularlo, fue cobrar el 3% por el pago de Ingresos Brutos, un impuesto que funciona en Argentina sobre diferentes actividades económicas.



Por otro lado, en Costa Rica, el debate continúa vigente, y la propuesta de cobro sería de un 15% y funcionaría a través de los emisores de tarjetas de crédito y débito. En este país también se contempla la posibilidad de no cobrar el impuesto si se demuestra que la persona que usaría en servicio no se encuentra dentro del país.



En el caso de la Unión Europea, se contempla un cobro adicional para plataformas de video que estaría destinado como contribución al cine europeo. Esto entraría en vigencia dentro de dos años y se trata de un apoyo para la producción cinematográfica de Europa.

