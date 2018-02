Aseguradoras que llegan de la mano de socios nacionales

Las búsqueda de un socio estratégico en Colombia, por parte de la española Santalucía Seguros y de la inglesa Bupa, llegó a su fin esta semana. Ambas compañías anunciaron que entran al mercado asegurador colombiano de la mano de un socio local.

Los españoles lo harán en asocio con la Fundación Social, tal como lo reveló EL TIEMPO este martes, mientras que los ingleses indicaron este jueves que Seguros Bolívar fue el elegido para acompañarlos en este propósito.



Una tercera lo hará desde ceros. Se trata de EKG Compañía de Seguros de Vida, cuyos accionistas ya tramitan los permisos ante la Superintendencia Financiera. Su capital será de 13.000 millones de pesos, según se conoció.



Tras anunciar su arribo al país a comienzos de la semana, los españoles no dieron detalles del monto de su inversión, pero sí dejaron claro que será por partes iguales con su aliado, la Fundación Social, con la que crearán una sociedad para trabajar los seguros exequiales, un mercado que en Colombia crece a un ritmo del 16,4 por ciento anual, según datos de Fasecolda, gremio asegurador.



En los planes de los españoles también está apostarle fuerte al negocio de las residencias para la tercera edad. Esos negocios se harán a través de Seguros Santalucía, Albia, compañía líder en España en seguros exequiales y Ballesol, que gestiona en ese mismo país residencias para la tercera edad.



La llegada al mercado asegurador colombiano de esta compañía se produce cuatro años después de que sus directivas, encabezadas por Jesús Priego, anunciaran, en 2014, sus planes de expansión por Latinoamérica, siendo Argentina el primer país donde aterrizaron. Luego vinieron las inversiones en México y Perú, pero también las de Portugal.



Los planes de la inglesa Bupa no son muy distintos. Su intención de llegar al país data del 2014, eligieron como aliado estratégico local a Seguros Bolívar y, si bien su fuerte son los seguros de salud, asimismo creen que hay una buena oportunidad de negocio en el mercado de las residencias para la tercera edad en Colombia, que no pueden desconocer, ya que es un negocio que conocen bien y que lideran en el exterior.



Moses Dodo, gerente general de Bupa Global Latinoamérica, dijo que la alianza con Bolívar no involucra inversión de capital de ninguna de las partes, pues se trata de un acuerdo estratégico para compartir una red de servicios, cobertura global y de productos diseñados para las familias e individuos de altos ingresos.



Esto significa que una persona en Colombia que adquiera cualquiera de las cinco pólizas de salud que traen los ingleses al país tendrán beneficios como cobertura global ciento por ciento, es decir, puede elegir cualquier lugar del mundo donde quiera recibir su tratamiento, servicio de traductores, traslados médicos donde se requiera ser atendido, gastos de alojamiento para acompañantes, mecanismos de prevención y coberturas médicas gratuitas para dos niños hasta los 16 años, entre otros.



Javier Suárez, presidente de Seguros Bolívar, anotó, por su parte, que los asegurados reciben, en el momento de tomar una de estas, tres carnés que los acreditan para ser atendidos en cualquier lugar del mundo. En Estados Unidos el aliado es Blue Cross Blue Shield, una de las organizaciones del sector de la salud más respetadas de ese país y en el mundo.



ECONOMÍA