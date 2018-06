Inquietud porque entrada de arroz de Ecuador quedó en una única firma

El acuerdo logrado entre Colombia y Ecuador con el que se supera la controversia comercial entre los dos gobiernos dejó vivos los temores entre los arroceros, por una sobreoferta que baje el precio y afecte a quienes hacen parte de esa cadena productiva.

Ecuador decidió levantar la sanción a Colombia, con imposición de aranceles, mientras se da vía libre a la entrada de arroz ecuatoriano y se establecen los tiempos para las cantidades fijadas. De esta manera, vendrá la entrada de 20.000 toneladas del cereal hasta el 30 de junio.



Tanto a productores como a industriales del arroz les inquieta el hecho de que el Gobierno ecuatoriano entregara todas las toneladas a una sola empresa: Granos del Pacífico, con sede en Ipiales, Nariño, lo que llevó al gremio de los arroceros, Fedearroz, a pedir lupa de la Dian sobre la situación.



Silverio Gómez, director de Induarroz (industriales), dijo que “es inaudito que el Gobierno de Ecuador solo le entregue el arroz a un comercializador y no a industriales que sí tienen compromiso de compra del total de la producción nacional".



Deja no solo un mal sabor, sino que, dado que ese comercializador no tiene capacidad para ponerlo en el mercado, tenga que revenderlo quedándose con un margen que pagará el consumidor”.



La venta única del grano a un solo comercializador ocurre pese a que la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, expresa que esto no hace parte del acuerdo. No obstante, un vocero del Ministerio de Agricultura expresó que “Colombia está haciendo control riguroso para que el cupo de arroz que ingresa no se convierta en instrumento para el lavado de activos ni del contrabando”.



Además del arroz ecuatoriano, dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya se han realizado dos subastas: una en febrero y otra en junio, y falta otra más antes de terminar el año. Solo con las dos primeras, empezarán a entrar, desde julio, 85.000 toneladas que serían adicionales a la cosecha nacional, alrededor de la cual aún se desconoce el tamaño.



Según el vocero de Minagricultura, aunque aún no concluye el censo arrocero, la producción local sería inferior en 160.000 toneladas a la del año pasado, y no habría riesgo de sobreoferta.



Entre tanto, de Ecuador llegará un nuevo contingente entre noviembre y diciembre, de unas 50.000 toneladas, “y se espera que sean ofertadas abiertamente y no administradas arbitrariamente”, dice Gómez.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS