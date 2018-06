En 40 millones de hectáreas se pondrá a producir sector agropecuario

Cortar de raíz el problema de la deforestación y el mal uso del suelo y, de paso, propiciar un incremento de la producción de alimentos es lo que busca el Gobierno con la expedición -ayer- de la resolución que define por primera vez en el país la frontera agrícola.

Cuarenta millones de hectáreas del territorio nacional, correspondientes al 35 por ciento del área continental, fueron delimitadas como “la cancha” de producción del sector agropecuario en las que se podrán adelantar actividades agrícolas para el cultivo de productos, y pecuarias, para la cría de animales.



La definición de la frontera agrícola es uno de los componentes del punto incluido en el acuerdo de paz firmado en La Habana, que se refiere a la transformación estructural del campo, de la mano con la protección de las áreas ambientales.

El área agrícola está rodeada por 60 millones de hectáreas de bosques naturales que incluyen áreas protegidas FACEBOOK

TWITTER

“El área agrícola está rodeada por 60 millones de hectáreas de bosques naturales que incluyen áreas protegidas”, indicó la Presidencia de la República.



En la actualidad, 7,6 millones de hectáreas están cultivadas. Esto es el 20 por ciento de la frontera agrícola definida, lo que señala que hay un amplio margen para extender más el área de siembra y, si es el caso, reducir la destinada a la ganadería, por ejemplo.



“Con una delimitación de la frontera agrícola se pueden explotar mejor las zonas aptas para implementar allí sistemas productivos”, indicó Felipe Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra).

Agregó que ese 80 por ciento restante que está dentro de la delimitación de la frontera agrícola, no necesariamente está en manos de la ganadería, sino que buena parte nunca ha sido utilizada.



En el mismo sentido, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la existencia de este mapa de ordenamiento productivo no implicará restringir el crecimiento del agro, porque “tenemos mucho terreno por aprovechar, pero no a expensas de nuestros bosques tropicales y de nuestra Amazonía”.



Durante el lanzamiento de la delimitación de la frontera agrícola, el mandatario indicó que si ese ordenamiento es la zanahoria, también habrá “un poco de garrote contra las mafias, contra los usurpadores de tierras, contra los narcotraficantes que están financiando la deforestación”.

Si ese ordenamiento es la zanahoria, también habrá un poco de garrote contra las mafias, contra los usurpadores de tierras, contra los narcotraficantes que están financiando la deforestación FACEBOOK

TWITTER

Según Fonseca, un ordenamiento productivo permitirá aprovechar más la tierra, por lo que citó cifras como: se cultivan 130.000 hectáreas de papa mientras que el potencial es de 1’700.000; en palma solo hay siembra de 500.000 hectáreas y hay posibilidades de cultivar 23,5 millones de hectáreas”.



Así las cosas, la definición de la frontera agrícola va en línea con la meta de activas las actividades del campo para promover el desarrollo rural, evitando la realidad conflictiva que rodea el uso del suelo: “más de dos millones de hectáreas de actividades agropecuarias se desarrollan en territorios de protección ambiental, 68 por ciento de estas en zonas de reserva forestal, 17 por ciento en páramos y 15 por ciento en parques nacionales”, dijo el Ministerio de Agricultura.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS