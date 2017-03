El 23 de marzo se le declararía caducidad a Navelena S.A.S.

Después de una audiencia realizada ayer por Cormagdalena dentro del proceso sancionatorio por “el presunto grave incumplimiento y caducidad” del contrato Asociación Público Privada (APP) 001 de 2014, la Corporación informó que rechazó de plano las solicitudes de pruebas que habían sido presentadas por Navelena S.A.S..



“Se cerró el debate probatorio”, aseguró Dina Rafaela Sierra Rochells, directora Ejecutiva (e) de la Corporación, al tiempo que anunció que se fijó fecha para tomar una decisión definitiva en este proceso, que inició desde el pasado 23 de febrero cuando se cumplió el último plazo para que el consorcio Navelena S.A.S. acreditara su cierre financiero, con un nuevo socio después del escándalo de Odebrecht, accionista mayoritario, ante la entidad para desarrollar el pro

“Hoy se cerró el debate probatorio y el próximo 23 de marzo a las 2 pm reanudaremos la Audiencia para dictar ya un fallo definitivo en este proceso que se sigue contra Navelena desde el 22 de febrero pasado”, manifestó la funcionaria.



De acuerdo con la Corporación, las solicitudes de pruebas que había solicitado Navelena en la sesión anterior, se trataban de pruebas documentales, trasladadas y testimoniales que la entidad desestimó en la audiencia de este miércoles por no cumplir con los requisitos de “conducencia, pertinencia y utilidad”.



Así, la audiencia se reanudará el próximo jueves 23 de marzo de 2017 a las 2:00 pm en la sede de Cormagdalena en Bogotá para dictar un fallo definitivo, el cual, en uso del debido proceso podrá ser controvertido por Navelena.



“En este momento no podemos decir cuál decisión tomaríamos porque hay que analizar todos los argumentos que expuso el apoderado, analizar los oficios de interventoría y no queremos caer en prejuzgamientos. Somos legalistas y por supuesto garantizaremos el debido proceso”, explicó Sierra Rochells.



Como van las cosas, parece que primero se definiría la caducidad del contrato, pues, al parecer, la empresa PowerChina no continuaría en la negociación para adquirir el consorcio Navelena.



De otro lado, para mañana está programado reanudar la audiencia que se sigue también contra Navelena S.A.S., dentro del proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en la Unidad Funcional 1 y multa del contrato de APP, con relación a la zona del canal de acceso al puerto de Barranquilla.



Respecto al crédito que el consorcio tiene con el Banco Agrario, después de declararse la caducidad del contrato, se procedería a la cancelación del monto que supera los $130.000 millones.