Anif atiza a canditatos a hacer otra reforma tributaria

Mientras los equipos económicos de los candidatos presidenciales más opcionados para seguir siendo parte de la contienda electoral se 'cranean' la forma de proponer un paquete de ideas que permitan financiar al Estado, sin tocar lo que por ahora resulta menos popular: los impuestos, el centro de pensamiento Anif atiza el fuego para que los candidatos le pongan el pecho a esta herramienta.

Según Anif, ni siquiera con la reforma tributaria del 2016 Colombia logró elevar el recaudo tributario. Tampoco ha podido reducir el gasto público, pues los compromisos son inflexibles. En consecuencia, el país no pasa de un 14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) obtenidos vía impuestos y los recursos no tributarios no dan más de 2 % del PIB.



La brecha fiscal, que a juicio de Anif, en términos estructurales es de 3 por ciento del PIB, no tiene mucho chance de cerrarse. Por el lado de la deuda del Gobierno nacional tampoco habría margen de mejora, toda vez que en la actualidad bordea niveles del 45 % del PIB sin posibilidad de estabilizarla en esa cifra, a menos que sea con un excedente en ingresos (superávit primario no inferior al 0,5 %-0,8 % del PIB).



La única bolsa, de la que parece haber luz en el túnel, desde la óptica de Anif, es el bolsillo de los ciudadanos, por lo que bautizan su propuesta como "una reforma comprensiva".



En ese sentido proponen: "evaluar cuánto espacio adicional existe en Colombia para gravar a las personas naturales".



No obstante, estiman que es a los más pudientes a los que hay que eximir de más tributos: "los hogares más pudientes ya enfrentan tasas efectivas de tributación directa históricamente elevadas hasta del 27 % (a nivel de $100 millones/mes), las cuales no distan tanto del 30 %-35 % que se observa en los países desarrollados".

Otras propuestas

Según Anif, se requiere que la reforma incluya, entre otras, "eliminar los contratos de estabilidad tributaria (a todas luces inconstitucionales, pues no se puede delegar en el Ejecutivo la facultad congresional de reformas tributarias); acabar con los tratamientos “especiales” en materia de IVA (como los recientes blindajes a insumos de contratos de concesiones ya firmados), y abolir la tributación preferencial a las zonas francas que, en promedio, exportan menos del 10 % de lo que por allí pasa.



Al decir de Anif, "de no actuar con decisión, estimamos que la probabilidad de que Colombia pierda totalmente su Grado de Inversión, antes de agosto de 2019, sería cercana al 50 %".



ECONOMÍA EL TIEMPO