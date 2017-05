Los videos virales del arroz con plástico: ¿Ignorancia o mala fe?

Durante los últimos días, diversos videos han circulado en redes sociales, mostrando la presencia de supuesto ‘arroz de plástico’ en el país, procedente de China, incluso uno de ellos cuenta con más 2 millones de reproducciones en Facebook. La desinformación sobre este tema ha sido tal, que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tuvo que presentar un comunicado oficial en el que afirma que al país solo ha ingresado arroz de Alemania, Estados Unidos y Perú y que la producción de arroz nacional es monitoreada constantemente con acciones de inspección, vigilancia y control por parte del Instituto, sin que se haya encontrado ninguna irregularidad.

Sin embargo, los videos continúan siendo difundidos y compartidos. En algunos se muestra cómo se quema el arroz que, según ellos, contiene plástico, algo que es totalmente falso.



Ejemplo de esto, es el video subido el 30 de abril por el usuario José Luis Rojas Montaño en su Facebook y que ya suma más de 2 millones de vistas.

Otro de los videos subidos por el mismo usuario cuenta con más de 300 mil vistas y realizan un ‘test’ en el que muestran el supuesto plástico que se quema en una especie de ‘reto del fogón’ en el que cualquier usuario de redes sociales graba el video y lo difunde, intentando mostrar que el cuento del plástico en el arroz es cierto. En Youtube se puede encontrar varios de estos videos, en donde incluso, se comparan diversas marcas.

“El arroz se compone principalmente de carbohidratos, proteínas y agua. Al exponer los granos directamente a una fuente de calor y una vez eliminada la humedad en ellos, los diferentes compuestos comienzan a descomponerse térmicamente, produciendo el residuo negro que se muestra en los videos. Este resultado se obtiene con cualquier alimento que se exponga a altas temperaturas en ambientes secos, por lo tanto, no implica necesariamente que haya presencia de plásticos en el arroz”, asegura Natalie Páez, ingeniera química de la Universidad Nacional.

¿Pero por qué surge esta alarma?

En diciembre del 2016 las autoridades de Nigeria aseguraron que habían incautado más de 2 toneladas de arroz que al parecer contenían elementos sintéticos, lo que generó alarma en diversas partes del mundo. En la región, el primer país en el que empezó a circular este rumor fue en México, desde donde se difundió al resto de Latinoamérica hasta llegar a Colombia, en donde se ha propagado con falsos videos, mientras que las autoridades piden no compartir este tipo de información, pues los únicos que pueden decretar una alerta son las instituciones autorizadas, como la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Nacional de Salud o el Invima.



“No hay ninguna posibilidad de que desde el plano formal se aumenten las cantidades de arroz con elementos sintéticos como el plástico. El rechazo en el cuerpo sería inmediato, sería imposible que la gente estuviera consumiendo este supuesto arroz sin que tuviera algún efecto gastrointestinal inminente”, afirma Carlos Francisco Fernández, asesor médico de EL TIEMPO.



Por su parte, Rafael Hernández, gerente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), señala que estos videos no solamente no tienen ningún sustento técnico, sino que también se convierten en campañas de mala fe que buscan atacar a algunas marcas. Además, Hernández asegura que el plástico es más costoso, por lo que en términos lógicos no es razonable que alguien busque mezclarle este elemento al arroz, pues no estaría reduciendo costos, al contrario, incrementaría su precio.



“En Colombia se produce arroz con una excelente calidad y no se importa ni un solo kilo de arroz de China. Los productores y empresarios estamos desconcertados con estas campañas que buscan desprestigiar nuestros productos, además el Invima ha demostrado que no hay alteraciones en el producto”, dice Hernández.



Lo anterior recuerda lo que sucedió en el 2015, cuando circuló un falso audio de Whatsapp en donde se insinuaba que en uno de los tanques en donde se produce la Pony Malta, había muerto un trabajador y que por ende no se debía consumir esta bebida, desprestigiando esta marca, así como sucede en este caso en el que se habla en los videos de varias marcas de arroz y supermercados de cadena que supuestamente están distribuyendo el producto.



Y no solamente las noticias falsas se usan para hablar o desprestigiar sobre distintos productos, también se crean para hacer referencia a determinadas situaciones. Por ejemplo, en el 2011, una cadena de mensajes por redes sociales que alertaba sobre una avalancha en Villavicencio, hizo que cientos de personas salieran de sus hogares en busca de refugio, lo cual pudo haber terminado en una tragedia. De esta forma se cae en el juego del pastorcito mentiroso y cuando en realidad pase algo ya nadie va a creer en esto.



Para David Chavern, presidente y CEO de News Media Alliance, estos fenómenos podrían evitarse simplemente si las audiencias asumieran la responsabilidad de buscar fuentes confiables y leer en forma crítica. “Acudir a las marcas conocidas y a los medios tradicionales es una de las mejores herramientas para evitar caer en las trampas de quienes difunden contenidos falsos en internet”.



Si usted compartió uno de estos videos, fue uno más de los que ayudó a difundir una información falsa, así que no coma cuento de todo lo que ve en redes sociales y mejor siga comienzo su arroz.



EL TIEMPO.COM