Ritmo de la economía mantuvo recuperación en primer trimestre

Con una reorganización en las ramas de la economía (ya no son 9 sino 12) y una nueva base (año 2015) para el cálculo del producto interno bruto (PIB), la economía colombiana creció a un ritmo de 2,2 por ciento en el primer trimestre, en comparación con el 1,3 con que se había expandido en igual periodo del 2017.

El aumento en la variación, en 0,9 puntos porcentuales, llevó al presidente Juan Manuel Santos a calificar de “buena noticia” este resultado, al tiempo que auguró que “el panorama para los próximos trimestres es muy favorable”.

La cifra, revelada ayer por el Dane, muestra que 35 de cada 100 pesos de los que creció la economía en los tres primeros meses del año los puso la rama que comprende administración pública, defensa, educación, atención en salud y servicios sociales. Individualmente, este sector se expandió en 5,9 por ciento, el segundo más alto.

El sector puntero en expansión, en forma individual, sigue siendo el de actividades financieras y seguros (6,1 %), que ya no se mide junto con las actividades inmobiliarias. Esta última tuvo un resultado trimestral de 2,9 por ciento.

Ahora son 12 ramas

Se destaca que la rama financiera y de seguros haya puesto 14,1 de cada 100 pesos al crecimiento de la economía en el trimestre, y las actividades inmobiliarias, 12,2 pesos de cada 100.



El director del Dane, Mauricio Perfetti, resaltó el hecho de que 9 de las 12 ramas hayan crecido positivamente, 7 de ellas por encima del PIB trimestral.



No obstante, entre los analistas preocupan los resultados de dos de los sectores que más generan empleo: industria (–1,2 %) y construcción (–8,2 %); mientras que minería también continúa en terreno negativo (–3,6 %). Se recuerda que estas tres ramas fueron las mismas que jugaron en contra para los pobres resultados de la economía en el 2017, alrededor de las cuales los analistas habían advertido que había que poner el foco, particularmente, en industria y construcción.

Agro se estancó

En el tercer trimestre del 2018, el sector construcción le restó 25,4 de cada 100 pesos al crecimiento del PIB, y analistas como Juan David Ballén, de la comisionista Casa de Bolsa, estima que la situación podría continuar en lo que resta del primer semestre.

Agregó que la parálisis que ha tenido el proyecto Hidroituango “podría disminuir la demanda de cemento en el corto plazo”.



Otras dos de las ramas claves de la economía: agro y comercio, tuvieron un desempeño de 2 por ciento para el primero y de 3,9 por ciento para el segundo. En el caso del agro, que con la reorganización de los sectores queda igual, con ganadería, casa, silvicultura y pesca, se estancó y su resultado total fue impulsado por la ganadería, que creció 4,4 por ciento, mientras que agricultura, que es generador de empleo, solo se expandió un 1,6 por ciento.



Por el lado del comercio, que ahora va junto con el sector transporte, la variación mayor se registró en las actividades de alojamiento y servicio de comida (6,9 por ciento); el transporte aéreo creció un 6,3 por ciento, jalonado por la temporada de Semana Santa, que se refleja en este periodo. El comercio como tal creció 4,6 por ciento, en parte por las promociones de comienzos de año.

Para los analistas económicos del Grupo Bancolombia, “el primer trimestre del año pasado suponía una baja base de comparación por la ocurrencia de hechos puntuales, entre ellos el incremento de la tarifa general del IVA. No obstante, creemos que la mejoría en el crecimiento obedece también a la suma de una inflación moderada, reducción de tasas de interés y repunte en los precios del petróleo”.



Aun así, agregan, hay nubarrones para el resto del año debido a “la incertidumbre en el segundo trimestre por las elecciones presidenciales y el incremento adicional en el desempleo, que le restaría potencial de recuperación al consumo de los hogares”.

Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “el primer trimestre fue bueno y los próximos serán mejores, por mayor inversión petrolera y de regalías, lo que aún no se ha reflejado en el PIB”.

¿Qué pasa en la construcción?

Dentro del sector construcción, que cayó un 8,2 por ciento y preocupa a los analistas, lo que más tuvo que ver fue el componente de edificaciones residenciales y no residenciales (–9,2 %). No obstante, la caída del segmento que ahora se conoce como construcción de carreteras y vías de ferrocarril también fue visible: –6,4 por ciento.



Para Sandra Forero, presidenta de Camacol, gremio que representa la construcción, “se requiere un mejor entorno para consolidar la recuperación, lo cual implica no solo un contexto económico de mayor crecimiento y generación de empleo que permita impulsar la inversión en edificaciones y vivienda, sino de un ambiente de certidumbre, para el lanzamiento, comercialización y ejecución de los proyectos”.



Por el lado del gremio inmobiliario, Fedelonjas, su presidenta, María Clara Luque, indicó que “la caída del sector se debe en parte a la aplicación de la ley de garantías por las elecciones, lo que afectó la contratación”.

De igual manera, puso de presente que el incremento de la tarifa general del IVA también le pegó duro al sector. “Esos tres puntos adicionales de IVA afectaron los precios de los insumos y, por ende, el valor final”.



En particular, en las actividades inmobiliarias (2,9 %), según la vocera de Fedelonjas, se evidencia que sigue la misma tendencia del 2017: “Continúa el repunte de la vivienda usada, que ofrece espacios más generosos y una amplia gama de ubicaciones estratégicas, cerca de colegios y polos de trabajo”, lo que no tiene la vivienda nueva, que depende de la disponibilidad de terreno. “Aunque la mayor contracción en estas actividades se observó en vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo (–43 %), preocupa el desempeño, pues se esperaba que obras civiles compensara la debilidad de edificaciones, pero esta perspectiva no se consolidó”, expresaron los analistas del Banco de Bogotá.

Comercio e industria

Aunque en general hay expectativa por el impacto que pueda generar la incertidumbre asociada al ciclo electoral, los analistas de Multiedro Consulting vaticinan que “la confianza de los comerciales seguirá mejorando debido al Mundial de Fútbol, evento que podría sumar entre 800.000 millones y 1 billón de pesos al sector comercio al por menor en el segundo trimestre”.



El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, indicó que se requieren esfuerzos adicionales para seguir a buen ritmo: “Tenemos que trabajar duro para pasar el examen por encima de 3 por ciento al finalizar el año”.



Sobre la industria, que fue impulsada a la baja por la disminución en la fabricación de textiles (–4,6 %) y la fabricación de productos metalúrgicos básicos (–4,2 %), se destaca que, no obstante la aceleración generalizada de la economía, la situación para este sector aún es preocupante. Solo nueve de las 24 actividades que conforman la industria manufacturera presentaron crecimiento positivo durante el primer trimestre de 2018”.



Si bien el presidente del gremio de industriales, Andi, Bruce Mac Master, destacó la mejora en el crecimiento de la economía con respecto al 2017, en su opinión aún se está “lejos de la meta”.



Agregó que le preocupan los tres sectores que tuvieron resultados negativos (construcción, minería e industria), por ser precisamente los que deberían estar liderando.



El Gobierno estableció en 2,7 por ciento la meta de crecimiento para todo 2018, frente a 1,8 por ciento en 2017.



