Plantean amnistía para los camiones mal matriculados

Un proyecto de decreto que el Ministerio de Transporte publicará en los próximos días para comentarios, y que conoció Tu Mundo Hoy, pretende subsanar la situación de más de 10.000 vehículos de carga que se matricularon irregularmente en el llamado ‘cartel de la chatarrización’.

En la norma se establece el pago de solo el 20 por ciento de lo que debieron pagar en su momento por el cupo, a manera de caución o castigo para poder volver a la legalidad, ya que hoy en día un vehículo con deficiencia en la matrícula no puede cargar porque está reportado en el Runt. Otra opción que da el proyecto de decreto es la de desintegrar otro vehículo de carga, ya sea de servicio público o privado, que cumpla con equivalencias en materia de toneladas.

Sobre esta segunda opción, el presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, propone incluir en la norma el reconocimiento por parte del Gobierno de un 75 por ciento del valor de un camión viejo (de más de 20 años) a su propietario para que él pueda comprar el que tiene la matrícula irregular y con su cupo subsane la situación del que hoy tiene reporte en el Runt.



“Con esto ayudaríamos a sacar del parque automotor aquellos vehículos de carga que están muy viejos y que no han podido desintegrarse porque sus dueños no tienen la capacidad económica de comprar uno nuevo, con esto tendrían que poner solo el 25 por ciento de aquel que tiene mal su matrícula y el que matriculó irregularmente solo perdería el 50 por ciento del valor del camión que compró después de 2010”, dijo.



No obstante, aseguró no estar de acuerdo con que se cobre el 20 por ciento del valor del cupo a quienes tienen que normalizar su situación porque ese valor se lo trasladarían al que va a comprar dando el cupo de su camión antiguo.

Por su parte, el presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, considera que "es importante y también necesario sanear los vehículos matriculados irregularmente pues de esta forma se ataca el incremento artificial de la oferta de vehículos, pero no estamos de acuerdo con premiar a quienes irregularmente incorporaron vehículos de esta manera al facilitarles subsanarlos con menores valores a los iniciales ni con la opción de hacerlo con vehículos de servicio particular”.

Finalmente, el gremio cree que debe respetarse la fecha límite del 20 de febrero de 2018 concedida por el Ministerio de Transporte para acogerse al plan de saneamiento y determinar condiciones más rigurosas para normalizar la situación de esos vehículos.



Paola Herrera C.

Periodista de Tu Mundo Hoy