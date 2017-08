A fin de año estará lista norma que fija nuevo casco para motoristas

Más de seis millones de motociclistas que transitan por calles y carreteras del país tendrán que usar obligatoriamente, a más tardar en el 2020, el nuevo casco que exigirá el Gobierno Nacional para que se salven más vidas.



Es lo que contempla la reglamentación que alista el Ministerio de Transporte y que expediría antes de finalizar este año. La resolución exigirá que los cascos que se importen, fabriquen y utilicen para transitar por las vías públicas deben cumplir unos estándares técnicos y calidades que protejan más la cabeza que los cascos de uso actual.

El proyecto de resolución se halla en la etapa de consultas, que termina este 8 de agosto. Pero el despacho proyecta ampliar el proceso hasta finales del mes, para luego seguir el trámite requerido para estas normas ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (notificación internacional en cumplimiento de tratados) y la Superintendencia de Industria y Comercio.



El asesor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Mauricio Camacho, quien trabaja con el ministerio el nuevo reglamento técnico, informó que una vez cumplidos esos trámites la resolución estaría expidiéndose en diciembre.



El proyecto contempla que luego de expedir el reglamento de los cascos habría, inicialmente, un periodo de seis meses para que la industria se adapte a las nuevas exigencias.



Después sí entraría en vigor la nueva reglamentación que daría dos años de plazo a los motociclistas y acompañantes para ponerse el nuevo casco.



De acuerdo con el proyecto de resolución, los nuevos cascos de uso obligatorio en Colombia se ajustarán a tres estándares: al europeo, al norteamericano y a la norma técnica colombiana que el Icontec expidió recientemente, en junio pasado.



Son cascos que, según explicó Camacho, pasan las pruebas de resistencia a los impactos, a las caídas y al arrastre, no tienen objetos que sobresalgan ni permiten la intromisión de elementos dentro del casco.



Por eso, hay exigencias en cuanto a los materiales, forma de sujeción, diseño, visor y visibilidad que deben tener los cascos que se fabriquen aquí o en el exterior. En el país no hay fábricas pero sí algunos puntos de venta que ya los ofrecen. Todos los cascos deberán estar etiquetados y certificados por un organismo de acreditación.



Este último organismo no existe aún en Colombia y los laboratorios interesados en hacer las pruebas para el nuevo casco deberán acreditarse, al igual que los entes certificadores. Mientras tanto, los que se importen con las nuevas características tendrán que contar con la correspondiente certificación de origen.



¿Por qué se dispone un nuevo casco? Estudios del antiguo Fondo de Seguridad Vial establecieron que los usados en el territorio no pasaban las pruebas de seguridad ni salvaban vidas.



Hoy, según el Observatorio de la ANSV, los motociclistas son los que más mueren en accidentes de tránsito: en el 2016, de los 7.158 fallecidos, más de la mitad (52,5 %, es decir, 3.759 personas) eran motoristas. Y el 52,6 % de ellos murió por politraumatismo y lesión craneana.

A quiénes les toca cumplir

La resolución del Gobierno Nacional que obligará al uso del nuevo casco está dirigida a los conductores y acompañantes de motos, motocicletas ‘sidecar’, cuatrimotos, ciclas con motor, fabricantes, comercializadores e importadores de estos productos.



