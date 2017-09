Los pesos pesados que entrarán a la Alianza del Pacífico

08 de septiembre 2017 , 11:54 a.m.

La Alianza del Pacífico (ADP), integrada por Chile, Colombia, México y Perú, comenzó en Lima a negociar sendos acuerdos comerciales con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, para que ingresen al organismo como estados asociados.





Los acuerdos comerciales deberán contemplar medidas arancelarias, comercio de servicios, inversiones, movimiento de personas e incluso desarrollo e internacionalización de pequeñas y medianas empresas (pymes).

El próximo 23 de octubre se realizará la primera ronda de negociaciones.



Singapur es considerado uno de los milagros económicos del mundo, pues a pesar de ser una isla de solo 5,5 millones de habitantes tiene un PIB per cápita de 53.000 dólares anuales y es el más rico del mundo tras Suiza, Noruega, Luxemburgo, Irlanda, EE. UU. y Australia.



Sin embargo, en los 60 el PIB per cápita anual de Singapur era solo 500 dólares.



En total, es un PIB país de 293.000 millones de dólares anuales.



Por ejemplo, entre 1976 y 2014, creció 6,8 por ciento anual, por la baja presión fiscal y el reducido tamaño del Estado. Este rubro representa 5 por ciento del gasto público, cuando, por ejemplo, en Europa es del 45 por ciento.



La alta inversión en educación y la apertura económica son otros factores que han impulsado el PIB del otrora tigre asiático, junto a Corea, Hong Kong y Taiwán, por el alto crecimiento registrado entre los 60 y los 90.



Por su lado, Australia, Nueva Zelanda y Canadá tienen un PIB sumado de 3 billones de dólares, que casi duplica el de los fundadores de la ADP, el cual es de unos 1,6 billones de dólares. Su población es solo de 65 millones de habitantes, pero Canadá está entre las siete economías más grandes de mundo y Australia es una de las primeras 15.



Por su lado, Australia cuenta con una superficie cercana a 8 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los países más grandes del planeta.



Aunque es de baja densidad poblacional (solo 24 millones de habitantes) es la economía número 13 del mundo, de acuerdo con su PIB.



Según el portal datosmacro.com, Australia tiene un PIB per cápita anual de 53.000 dólares.



Nueva Zelanda, Singapur y Australia, tienen al otro lado del mundo a grandes socios como China y Japón, que facilitarán el intercambio comercial , diplomático y de inversión de los miembros de la ADP.



La ventaja para Colombia también es que tiene minerales y los australianos pueden prestarle asesoría en explotación, servicios, tecnología y equipamiento. Por ejemplo, en Chile, un país minero, hay 100 empresas australianas y 85 son relacionadas con dicha actividad.



La ganadería y la industria láctea de Australia y Nueva Zelanda también son reconocidas a nivel mundial y puede transferir tecnología a Colombia.



Por su parte, según un informe reciente, las empresas colombianas pueden invertir en Australia como plataforma para llegar a grandes mercados del Asia.



La ADP es considerada a octava economía del mundo y a nivel de Latinoamérica representa alrededor del 35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).



