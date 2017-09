Alerta por aparición de cajeros de bitcoines en Pereira

Al reiterar que las monedas virtuales o criptomonedas, entre ellas el bitcoin, son ilegales, la Superintendencia Financiera prendió las alertas por la supuesta aparición de cajeros automáticos de bitcoines en Risaralda, puntualmente en Pereira.

En un foro organizado por el centro de estudios económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el superintendente Financiero, Jorge Castaño, manifestó sobre estos ‘cajeros’ que “no son vigilados por el ente regulador, y por tanto no hacen parte del sistema financiero”.



“Es una iniciativa denominada cajero, pero no lo es. Hay que tener claro su uso porque no son regulados y por el anonimato de la contraparte existe la posibilidad de que la inversión se pierda”, recalcó el funcionario.



