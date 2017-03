Internet, una nueva ventana que se abre para el contrabando

Al contrabando transfronterizo que cada año le deja pérdidas a los países latinoamericanos del orden de los 75.000 millones de dólares se suma ahora una modalidad que viene cobrando mucha fuerza: comercio ilegal de mercancías por internet, que, se estima, eleva ese monto hasta los US$ 250.000 millones.

Esta última cifra la dio a conocer Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior de Chile, en el ‘Segundo encuentro contra el contrabando de América Latina’, que se llevó a cabo en la capital del país austral, la cual se convirtió en un campanazo de alerta para que tanto empresarios como gobiernos tomen acciones que permitan cerrarles esa puerta al contrabando y la piratería en la región.



Aunque no hay cifras que detallen en qué proporción esta modalidad de contrabando afecta a industrias como las del software, discográfica, editorial –principalmente libros–, cosméticos, ropa y calzado, el daño que les deja es enorme, coincidieron algunos de los empresarios que participaron en dicho encuentro.



Y es que cada día son más las personas que adquieren mercancías y productos por internet a precios 5 o 6 veces por debajo de su valor real, muchas veces porque son artículos robados, falsificados o de dudosa procedencia, advirtió Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC).



El verdadero problema para las autoridades, agregó, es detectar ese tipo de contrabando, pues cuando ingresa a cada país lo hace de manera legal, pero con niveles de subfacturación muy bajos, que no corresponden con la realidad de las economías de la región.



Solo a la industria discográfica en el mundo, una de las más golpeadas por el fenómeno del contrabando y la piratería virtual, esto le deja pérdidas anuales de más de US$ 170.000 millones, según un reciente estudio sobre el tema citado por Tobías Bednarz, jurista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi).



Para los empresarios latinoamericanos asistentes al encuentro, es claro que este fenómeno preocupa bastante dadas las dimensiones que viene adquiriendo y, que sin duda, sumarán a las pérdidas que tienen las empresas y el propio gobierno, que deja de captar millonarios ingresos por la vía tributaria.



En Colombia, si bien el costo total estimado del contrabando alcanza los 6.000 millones de dólares anuales, el impacto para las arcas del Estado es de unos 1.000 millones de dólares, que se dejan de percibir en impuestos, señaló Leonardo Sicard, director de Fiscalización de la Dian.



Cuantificar qué tanto de esto es producto de compras dudosas por Internet es muy difícil, pero el Gobierno considera que no debe ser muy alto en la medida que “el comercio electrónico en Colombia representa solo el 5 por ciento del total de las transacciones comerciales, lo que no significa que no deba estar en el radar de las autoridades del país”, dijo Daniel Arango, viceministro de Desarrollo Empresarial de Colombia.



Guillermo Botero, presidente de Fenalco, sostuvo que solo se necesita dar un pequeño recorrido por las calles del país para darse cuenta del alcance y las dimensiones del contrabando. “Hay mucho producto chino pirata, falsificaciones e imitación de marcas. En el caso de los cigarrillos llegamos a identificar 154 imitaciones muy parecidas, incluso, de Marlboro, Belmont, Kool, Kent”, dice.



La factura que le pasa cada año el contrabando a la economía de los países latinoamericanos fue lo que motivó este encuentro regional, en el que se está trazando una serie de iniciativas para combatirlo a través del intercambio de información, cooperación aduanera, sensibilización y educación de la ciudadanía, estandarización normativa y trazabilidad, para evitar la triangulación de mercancías, tareas que se fijaron en esta reunión.



Luis Gustavo Flórez, presidente de Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), dice que se avanza en esas tareas y en la asignación de responsabilidades para continuar creando estrategias que le cierren el paso al contrabando.

“Hay voluntad de los países de la región para establecer unas hojas de ruta y lograr niveles de competitividad. Todo esto es un proceso que demanda tiempo, no se hará todo de la noche a la mañana, pero lo importante es que ya se comenzó a trabajar”, comentó.



Por ejemplo, en el tema de ciberseguridad se establecieron una serie de tareas para evitar que este canal se convierta en un nuevo boquete para el contrabando. En ese sentido, se determinó explorar e implementar el modelo de lucha colombiano a nivel regional, lo cual debe ser complementado con la creación de canales y mecanismos de denuncia y colaboración entre sectores que permitan una mayor protección.



Arango Ángel dijo que tiene compromisos muy serios para combatir el contrabando en todos los frentes. No solo se expidió la Ley 1762 del 2015 o Ley Anticontrabando, que desde su vigencia ha permitido incautar mercancías por 245 millones de dólares y judicializar a 822 personas, sino que se mantienen los operativos policiales y se lanzó la campaña ‘A lo bien’ con la que se busca concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de rechazar el contrabando y la ilegalidad en todos los sectores.



Sicard Abad, por su parte, cree que es fundamental, para el caso del contrabando virtual, adecuar la legislación colombiana a esos cambios que se están dando, sin desconocer que el comercio electrónico es una herramienta clave y segura para dinamizar el comercio y hacia allá se está moviendo el mundo. “Hay que crear una legislación adecuada que ayude al comercio digital porque muchos mercados ya operan solo por allí”, puntualizó.



