Destinan más de $ 30.000 millones para vivienda social en Bogotá

A partir de este lunes, cerca de 2.000 familias en Bogotá tendrán más apoyo financiero que les permitirá tener su casa propia.

Así lo anunció este lunes el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, quien destacó que para ello se selló una alianza entre el Ministerio de Vivienda y el Distrito Capital, que permitirá aumentar el subsidio del programa Mi Casa Ya en la capital.



Son más de 15.000 millones de pesos que destinará Bogotá y cerca de 18.000 millones del Gobierno Nacional, con los cuales se aumentarán las ayudas económicas para la compra de vivienda nueva, así: se pasa de 23,4 millones de pesos a 31,2 millones para hogares con ingresos de hasta 1,5 millones y de 15,6 millones a 21,8 millones, para aquellos con ingresos de hasta 3’1 millones



Según el Ministro, el Gobierno asignará 23,4 millones de pesos y el Distrito el resto, es decir, 7,8 millones de pesos para las familias que estén buscando oferta entre 54’686.940 pesos y 105’467.670 pesos, es decir, de interés social (VIS). Este apoyo financiero facilitará la ejecución del programa Mi Casa Ya en Bogotá, que a la fecha ha destinado 907 subsidios de un total de 30.000.

Según el Alcalde Enrique Peñalosa, “el aporte entre la Nación y el Distrito consiste en financiar cerca del 30 por ciento del valor de la vivienda. Si los ciudadanos califican para los subsidios, apenas reciban la aprobación del crédito en el banco reciben el subsidio”, explicó.



Para acceder a este nuevo paquete, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: no estar reportado en centrales de riesgo, no haber sido beneficiario del subsidio familiar de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional o las cajas de compensación familiar y no ser propietarios de vivienda o beneficiarios a cualquier título de las coberturas de tasa de interés.



