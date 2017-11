Cuenta regresiva para agilizar los procedimientos aduaneros

Antes de diciembre estarían listos los ajustes del Estatuto Aduanero del país, para mejorar la competitividad de los negocios de exportación e importación.



El decreto 390, que fue expedido por el Ministerio de Hacienda en marzo del 2016, ha generado problemas durante la implementación, por lo cual se trabaja en un proyecto para corregirlo y mejorar algunos temas. Paralelamente, se busca la reglamentación del decreto.

Los empresarios consideran que, entre otros, el 390 castiga severamente los errores formales, pero no tiene los instrumentos eficaces para neutralizar a quienes tienen la intención de violar las normas, como los contrabandistas.



Además, sondeos de los empresarios dan cuenta de dificultades y demoras en la salida e ingreso de mercancías al país: el 71 por ciento de los que exportan señalan como cuellos de botella los costos de fletes, el bodegaje, los puertos y las aduanas.



A pesar de este panorama, empresarios y Gobierno se están reuniendo semanalmente para llegar a una concertación y subsanar las deficiencias y demoras de los procesos aduaneros.



El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, afirmó a EL TIEMPO que el país se encuentra muy lejos de estar en el nivel adecuado de competitividad porque en los TLC se compromete a hacer una exportación en máximo 112 horas y lo está logrando en 280 horas.



“Aunque ya estamos en las discusiones del decreto reglamentario y la Dian divulgó el proyecto en la página de internet, nos encontramos discutiendo aún, pues por la falta de plataformas en la entidad, esta ha propuesto hacer una parte ahora y la próxima dentro de dos años”, agrega Díaz.



El gremio cree que regular primero el régimen sancionatorio y luego los aspectos de facilitación del comercio conduciría a una ecuación que no resulta y se podría “terminar peor que antes”.



De acuerdo con el directivo, se debe buscar un balance entre control y facilitación para hacer más expeditas las operaciones de comercio exterior y que las personas no sean castigadas por un error en la documentación como si estuvieran cometiendo un fraude.



El gremio también está requiriendo la implementación de sistemas de inspección no intrusivos y más seguros, como los electrónicos y digitales, aumentar la efectividad de los controles y reducir el tiempo de estos.



Aun así, Díaz confía en que las reuniones con la Dian den fruto y los ajustes se puedan expedir a finales de este mes.



En opinión del directivo, otro de los objetivos de la concertación es evitar que la campaña electoral afecte el proceso, pues hace 8 años, el anterior gobierno, por respeto con el entrante, no aprobó el Estatuto, sino que lo sometió a consideración del actual, pero a este no le gustó y el proceso se inició de cero.



El exministro de Comercio Exterior Carlos Ronderos Torres considera, por su lado, que es normal que el decreto reglamentario y los ajustes se demoren porque se requiere conciliar opiniones y puntos de vista diversos.



Sin embargo, pide que el control no se concentre sobre los operadores aduaneros para que no sean medidos con el mismo rasero de firmas y personas que actúan ilegalmente.



El directivo sostiene que una mercancía por problemas de trámites no es contrabando y no se debe retener mientras se prueba la legalidad.



Entre tanto, la directora ejecutiva de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, afirmó que los cambios deben dar seguridad jurídica, ojalá, por décadas al comercio exterior. “El contexto internacional presenta constantes cambios, por lo cual la reglamentación debe ajustarse a estas dinámicas y debe lograrse un balance entre facilitación del comercio y control al contrabando”, agrega.



También considera que la demora se debe a la concertación porque, desde su anterior cargo como ministra de Comercio, da fe de que la Dian viene llevando a cabo un trabajo juicioso para generar modificaciones que permanezcan a largo plazo.

Costos recuperables

Por su parte, el presidente de la firma Protekto Americas –filial de Protekto World Wide y que patentó un sistema para realizar un seguimiento remoto a los contenedores y la carga–, Mauricio Lloreda Salgado, dijo que casi todos los que participan en la cadena logística están de acuerdo con la seguridad de los controles tecnológicos y digitales.



“Sin embargo, algunos se oponen porque consideran que aumentan costos, cuando lo cierto es que abaratan algunos de ellos, como las pólizas de seguros”, añade. Además, refuta que se entorpezcan procesos de comercio exterior porque con un ‘software’ y los mapas digitales se visibiliza toda la información, y eso no se tenía antes.



El ejecutivo considera que cuando los procesos tecnológicos de verificación se estandaricen, las mercancías colombianas podrán pasar con mayor agilidad, se romperá la desconfianza que lleva a mirarlas con agudeza y se disminuirán los costos de inspección aduanera.



“Por ejemplo, cuando la carga de un buque llegue a un puerto colombiano a descargue, el operador puede instalar un dispositivo sobre la puerta del contenedor que se enlaza con el centro de control de la Dian y se puede iniciar el proceso”, afirmó el empresario.

‘Habrá facilidad en el comercio’

El director de la Dian, Santiago Rojas, afirma que la reglamentación aduanera facilitará el comercio internacional, sin descuidar los controles para combatir con mayor eficacia el contrabando. Agrega que se han concentrado en la revisión de sanciones formales y está seguro de que habrá un equilibrio con el Estatuto.



“Un acuerdo que hay es que si existe alguna conducta que bajo las nuevas normas no debe ser objeto de sanción, no lo sea desde ahora y no esperemos a que se implemente el Estatuto”, dijo.

ROLANDO LOZANO GARZÓN

EL TIEMPO

rolloz@eltiempo.com@rolandolozano3