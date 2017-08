Por guerra de tasas hipotecarias se ahorran unos $ 550.000 al mes

06 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

06 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Sin que a la fecha el Gobierno haya reglamentado aún el subsidio de 2,5 por ciento en la tasa de interés para compra de vivienda cuyo valor esté entre 100 y 321 millones de pesos, los colombianos ya están haciendo cuentas, sumando además la rebaja en el costo del crédito hipotecario anunciado por algunas entidades, que en promedio ronda unos 2,5 puntos porcentuales, frente a las tasas de un año atrás.

Así, el recorte final de las tasas para el usuario final de estos préstamos se acercaría al 50 por ciento, si se tiene en cuenta el nivel en que se encontraban los intereses para compra de vivienda un año atrás, en cerca del 12,3 por ciento.



Aunque el abaratamiento del crédito hipotecario es un hecho, pues con esto se espera reactivar la demanda de vivienda por las familias colombianas, los propios banqueros advierten que quienes aspiren a un descuento de esas magnitudes deben cumplir con las condiciones fijadas por cada entidad no solo en términos del costo de la vivienda por adquirir sino también en materia de plazos, nivel de ingreso, tipo de vivienda, porcentaje de financiación, modalidad de crédito e, incluso, la calificación que el cliente tenga en las centrales de riesgo.



Un ejercicio realizado por EL TIEMPO, en el cual comparó las condiciones de tasas para compra de vivienda de finales de julio del año pasado con igual periodo del 2017, arrojó que en la actualidad, una persona se estaría ahorrando, en promedio, poco más de 550.000 pesos cada mes si aplica al descuento total de tasas, incluido el subsidio otorgado por el Gobierno, que, dicho sea de paso, serán 20.000 cupos para el 2018 y un número similar para el 2019.



Hasta hace un año, comprar una vivienda de 200 millones de pesos le significaba a una familia colombiana asumir una cuota mensual promedio de 1,7 millones de pesos, dado el nivel de las tasas de interés de ese momento, 12,3 por ciento en promedio, solo en la banca.



Pero, hoy ese costo puede rondar los 1,14 millones de pesos –una diferencia de más de 550.000 pesos–, dada la reducción de los intereses, la aplicación del subsidio de 2,5 por ciento del Gobierno y, en alguna medida, también por efecto del recorte de tasas del Banco de la República.



Un ejercicio elaborado por el equipo técnico del Emisor indica que hasta mayo, solo un 27 por ciento del recorte de tasas del banco se ha transmitido al mercado del crédito hipotecario. Hoy, el costo de un préstamo para compra de vivienda (no VIS) ronda en promedio el 11,55 por ciento efectivo anual.



La reducción en las tasas de interés para créditos hipotecarios alcanza entre 2,1 y 3,5 puntos porcentuales, dependiendo de las condiciones y características de otorgamiento del préstamo de cada entidad.



Para las directivas del Banco Popular, las tasas de intervención del Banco de la República están 2 puntos porcentuales más bajas que un año atrás, lo que les está facilitando el acceso al crédito hipotecario a las personas.



Así, sostienen que las tasas que el Banco Popular ofrece hoy en día a las personas “se ubican desde el 8 por ciento hasta el 11,5 por ciento efectivo anual, siendo unas de las competitivas y bajas del mercado”.



Santiago Perdomo, presidente de Multibanca Colpatria, explica por su parte: “Estamos hablando de una baja en las tasas casi que del 50 por ciento para una familia que vaya a comprar vivienda y se acoja al beneficio del Gobierno. Nosotros bajamos la tasa a 9,6 por ciento, y si a eso le suma el 2,5 del subsidio estatal, la persona quedará con un interés desde el 7,1 por ciento, frente a más de un 12 por ciento de un año atrás”.



La entidad acaba de anunciar además su ajuste de tasas para compra de cartera de tarjetas de crédito desde el 0,84 por ciento mensual.



Aunque los préstamos hipotecarios son los que ayudan a ‘jalonar’ el débil crecimiento de la cartera bancaria del 2,2 por ciento real, mientras que la de vivienda lo hace al 7,7, según la Superintendencia Financiera, lo que están viendo los banqueros es que la dinámica de las hipotecas es cada vez menor, por lo que una de las estrategias para evitar que se sigan desacelerando es otorgar estímulos vía tasas de interés.



Diego Fernando Prieto, presidente del BCSC, dice que las condiciones hoy permiten ajustar las tasas hipotecarias para satisfacer las necesidades del mercado que atiende la entidad. En vivienda, tanto de interés social (VIS) como no VIS, están aplicando una tasa desde el 10,5 por ciento efectivo anual.



“Nosotros partimos de ese tope y estamos evaluando de forma permanente las condiciones del mercado para así mantener el nivel de competitividad en tasas de la entidad”, precisó.

Recortes en consumo

Las rebajas también cobijan a los créditos de consumo, de libre inversión y compra de cartera de tarjeta de crédito.



Colpatria ofrece en compra de cartera tasas desde 0,84 por ciento, con un beneficio de 65 por ciento de los intereses pagados con respecto a junio. Desde marzo, Bancolombia redujo en 1,88 puntos porcentuales las tasas en créditos de libre inversión, mientras que en el BBVA, en lo corrido del 2017, la reducción ha sido de hasta 290 puntos en sus líneas de consumo.

Apuesta para impulsar la vivienda y la economía

La mayoría de bancos ya pusieron sus cartas sobre la mesa en materia de reducción del costo del crédito para compra de vivienda. Bancolombia fue uno de los primeros al anunciar préstamos hipotecarios desde el 9,6 por ciento efectiva anual, incluso para vivienda de interés social (VIS).



Juan Carlos Mora, presidente del banco, dijo en su momento que la decisión obedeció a la necesidad de darles mayores beneficios a quienes compren vivienda nueva o usada, VIS y no VIS, a través de sus diferentes créditos, como el leasing habitacional.



También el Banco Davivienda se sumó a esa iniciativa al señalar que a sus hipotecas se les aplicará una tasa de 9,75 por ciento.



Lo que se viene dando, entonces, es una fuerte competencia, pues otras entidades se sumaron a los recortes. Una de las ofertas más agresivas llegó de la mano del español BBVA, que anunció que sus préstamos hipotecarios se otorgarán con una tasa desde el 9,2 por ciento, y si la persona opta por el leasing podrá obtener una tasa del 9 por ciento, cumpliendo, claro, con ciertas condiciones.



Este anuncio, dijo Óscar Cabrera, presidente del BBVA, es una muestra más de la confianza en el país, en línea con la apuesta de la banca a que los recortes de tasas contribuyan a dinamizar la demanda del crédito.



“Esta estrategia tendrá un impacto positivo en la cartera hipotecaria, algo que se reflejará en el segundo semestre del año”, dice Santiago Perdomo, de Multibanca Colpatria.



Diego Prieto, del BCS, advierte que nadie puede desconocer que los subsidios a la demanda han sido importantes y que hay una expectativa favorable, pero no desconoce que el escenario macroeconómico y la condición de los hogares se ha impactado, lo que podría moderar el resultado sobre el sector vivienda. Por eso, los banqueros solicitaron al Gobierno, a través de la Asobancaria, “una rápida reglamentación e implementación de las medidas anunciadas”.

Ajuste en inflación

El Dane reveló este sábado un dato que impacta las tasas de interés y los créditos de vivienda, especialmente los que se toman en unidad de valor real (UVR): la inflación, que en julio fue de -0,05 %, es decir, 0,57 puntos porcentuales menos que la registrada en julio del 2016.



Por su parte, la del año corrido, a julio, fue de 3,30 % (en el mimo lapso del 2016, de 5,65 por ciento). Además, en los últimos 12 meses –también a julio pasado– fue de 3,40 por ciento, 5,57 puntos menos que la del mismo lapso del 2016. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó que este dato se ubica en el rango meta: entre 2 y 4 %.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS