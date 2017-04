Ahorro de hasta 35 % en compras estatales en la Bolsa Mercantil

En poco menos de cuatro meses, 17 entidades lograron ahorrarle al Estado recursos del orden de los 68.234 millones de pesos.



El monto, que en apariencia no luce tan elevado, representa el 10,5 por ciento del presupuesto que esas mismas entidades tenían destinado a la compra de suministros claves para su funcionamiento este año, pero puede llegar, incluso, a más del 35 por ciento.

Es más, ese ahorro equivale a 2.500 casas para familias pobres, pero sería suficiente, además, para costear tres años de funcionamiento de la entidad encargada de la ciencia y tecnología en el país (23.000 millones de pesos), un año de las destinadas al deporte y la recreación (61.000 millones) o para cubrir la casi totalidad de las inversiones que realizará la Registraduría en 2017 (71.000 millones), según el Presupuesto General de la Nación.



Aunque el mecanismo que permite ese nivel de ahorro tanto en entidades públicas como privadas lleva operando varios años a través de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), aún son pocas las que acuden a este mercado para hacer sus compras, en parte por desconocimiento de la figura, pero también porque a muchas les resulta más cómodo adquirir suministros y servicios vía licitaciones o compras directas, lo que en opinión de expertos, eleva sus costos y el riesgo de corrupción.



Solo el 74 por ciento de la contratación estatal se hace de forma directa, según el informe de Transparencia por Colombia revelado esta semana, en el cual se destaca asimismo que la gran mayoría de las 167 entidades públicas analizadas en el índice están en alto riesgo de corrupción por esta razón, entre otras.



Esa alta exposición podría reducirse en gran medida, si dichas entidades aprovecharan más el Mercado de Compras Públicas de la BMC, que no solo ha demostrado ser eficiente, transparente y seguro, sino una herramienta eficaz para combatir la corrupción en aquellos procesos que involucran recursos estatales, en la medida en que trabaja con precios reales, sin intermediarios y en tiempos relativamente cortos, máximo 25 días.



Rafael Mejía López, presidente de la BMC, considera que el hecho de que más de 4.500 productos y servicios se puedan adquirir hoy a través de ese mercado, y que en la última década este haya movilizado unos 5,4 billones de pesos en 38.650 operaciones, demuestra las bondades de ese mecanismo que está abierto a cualquier entidad.



“Tener pluralidad de oferentes, una vigilancia de la Superintendencia Financiera y la intervención de comisionistas, entre otros elementos, permite al comprador la oportunidad de obtener el mejor precio y las mayores garantías, sin que la calidad de producto por comprar se altere, porque median unas fichas técnicas diseñadas por quien adquirirá el artículo o servicio”, explica el directivo.



Pero, quizás los factores que más contribuyen a la transparencia de este mercado sean que, además de los anillos de seguridad existentes, se opera bajo un esquema de ‘mercado ciego’, en el cual ni compradores ni vendedores se conocen y donde unos y otros deben cumplir los requisitos establecidos para este tipo de transacciones.



Estas se hacen por medio de ruedas de negocios, en las cuales las pujas son por lograr el precio más bajo, respetando los límites establecidos sin afectar la calidad del producto o servicio.



Hoy, las pocas entidades públicas que acuden a este mecanismo lo hacen para adquirir alimentos (69 por ciento), tecnología (7 por ciento), dotaciones (5 por ciento), servicios de vigilancia, vehículos y materiales para construcción, entre otros.



Mejía López advierte que el ahorro en algunas operaciones de compras estatales ha alcanzado hasta el 35 por ciento.



Pero no son las únicas entidades que transan en la BMC. Las empresas privadas también compran a través de esta herramienta. En los primeros cuatro meses del año adquirieron bienes y servicios por cerca de 24.550 millones de pesos.



Las empresas acuden además a este mercado para obtener financiamiento a través de instrumentos financieros (certificados de depósitos de mercancías), de los que en estos primeros meses del año ya se habían negociado cerca de 46.000 millones de pesos.



A estas operaciones se suman el registro de facturas, que ha movido este año más de 21 billones, y los cerca de 166.000 millones operados como gestor del mercado del gas natural.

Condiciones para una compra eficiente

Para hacer compras usando el mecanismo de la BMC no se necesita ser una empresa de gran tamaño, solo hay que ponerse en contacto con la entidad y cumplir con los requisitos y normas de este mercado.



Lo primero es ponerse en contacto con uno de los 12 comisionistas inscritos en la bolsa, quien les asesorará en el trámite y documentos que requiere para cada operación.



Segundo, debe cerciorarse de que el producto por comprar esté inscrito en el sistema (Sibol) o proceder a registrarlo.



Una vez inscrito, comienza a surtir el proceso, que puede tardar un máximo de 25 días.



En ese lapso, el interesado debe presentar una carta de intención, elaborar una ficha técnica de negociación y una del producto, en la cual se especifiquen las condiciones del producto o servicio por adquirir.



Para Luis Fernando Forero, vicepresidente de la BMC, el proceso es bastante sencillo y los trámites, muy rápidos, en la medida en que el objetivo es que haya cada día más empresas participando en este mercado de compras, como un camino idóneo para optimizar los recursos tanto públicos como privados.



La bolsa hace un seguimiento permanente a todo el proceso de compra y venta, y verifica, entre otros aspectos, las condiciones de participación de los proveedores, que se constituyan las debidas garantías y autoriza su participación en la rueda de negocios.

‘Estamos avanzando con cuidado para no desbordar la capacidad con la que contamos’

Rafael Mejía López, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia



¿Cómo lograr que más empresas compren a través de la BMC?



Lo estamos haciendo, pero con mucho cuidado, porque teníamos que preparar a la bolsa para ello en cuatro áreas: estudios económicos, comercial, administrativa y financiera, para lograr que esto sea un negocio rentable, sostenible y que se pueda desarrollar.



Pese a la solidez de las cifras, activos por 78.409 millones de pesos, patrimonio de 67.656 millones, ganancias por 2.248 millones y cero deudas bancarias, no podemos lanzarnos a conseguir negocios si no podemos administrarlos, procesarlos y controlarlos. Por eso hemos ido con mucha firmeza.



Pero es un mecanismo que debe conocerse...



Sí, y para ello nos reunimos de manera permanente con empresas interesadas para que vengan a la bolsa y conozcan cómo funciona todo este mecanismo. Nuestra área comercial está recorriendo el país, dando a conocer esta herramienta, tarea que se complementa con el programa de capacitación en las universidades, talleres y congresos sobre temas coyunturales del mercado.



¿En qué otros frentes están trabajando?



En un desarrollo tecnológico muy importante, y vienen nuevos sistemas de manejo y transferencia de información a través de celulares, que ya funcionan en Estados Unidos y que estamos adecuando. Pero no hay duda de que nuestro futuro es la información que genere valor, por eso estamos desarrollando un sistema llamado Ipac, que permitirá medir la infla- ción de alimentos de una manera más aproximada a la realidad. Será clave para el Gobierno en su control de la inflación, en la medida en que está basado en precios reales de negociación.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS