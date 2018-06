Prevén efecto neutro tras acuerdo de Opep para subir producción

La decisión que tomó ayer la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y otros países que no hacen parte de este grupo, de incrementar la producción mundial en alrededor de un millón de barriles por día, contribuirá principalmente, según analistas consultados, a reducir la volatilidad que está teniendo este mercado y no implicará mayores variaciones en la cotización del crudo, pues se prevén aumentos en el consumo durante el segundo semestre.

Aunque Arabia Saudita dijo que la medida implicaría un incremento nominal de la producción en dicho volumen, Irak señaló que el efecto real llegaría a 770.000 barriles por día, porque varias naciones que vienen sufriendo declives en su producción, como Venezuela, Irán y Libia, tendrían dificultades para alcanzar sus cuotas.



Es decir, que no se prevé una baja en la cotización internacional del barril, cuya referencia Brent subió ayer 3,4 por ciento hasta alcanzar un valor de 75,55 dólares por barril, mientras en Nueva York ganó 4,6 por ciento, a 68,58 dólares, producto de una fuerte y sorpresiva caída de los inventarios.



De acuerdo con Alexandra Hernández, vicepresidenta de Asuntos Económicos y Regulación de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la decisión de la Opep no le apunta a generar una sobreoferta de crudo sino a satisfacer una demanda mayor prevista para el segundo semestre.



Por ello, es posible que se dé un leve incremento, en lugar de una caída del precio, salvo que haya una reacción mayor de los campos de esquistos de los Estados Unidos, que aumente más la oferta.

Por ahora no se vislumbran afectaciones a las cuentas fiscales del Gobierno, pues no se estima que el crudo descienda a niveles inferiores a los 65 dólares en la referencia Brent, valor fijado por el Marco Fiscal a Mediano Plazo.



“En este sentido no se ve un mayor riesgo para las metas trazadas para este año. A pesar de esto no podemos perder de vista que la prioridad en Colombia es que la producción se sostenga, y para ello es fundamental seguir trabajando en la competitividad del sector, que pasa por tener un régimen fiscal competitivo, condiciones para operar y de seguridad”, subrayó Hernández.



Es decir, que los objetivos de ingresos para el Gobierno y las regiones, producto de la renta petrolera y las regalías se mantienen para el 2018, toda vez que para este año se prevé que la producción promedio de petróleo cierre en 844.000 barriles por día, a mayo va en 854.000 barriles según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y que el precio promedio del Brent se ubique en 67 dólares.



Y para el 2019 el Marco Fiscal proyecta una producción de 872.000 barriles diarios (ayudada por los estímulos como el Certificado de Reembolso Tributario) y un precio promedio del Brent de 65 dólares.

Efecto en el dólar

Entre tanto, para el mercado del dólar, los analistas estiman que con la decisión de la Opep la divisa se quitaría en algo los efectos que lo han hecho comportarse a la baja.



“Debieran disminuir las presiones bajistas sobre el dólar, ya que el precio del petróleo podría caer toda vez que la decisión de incrementar la producción de petróleo se hizo con el fin de contrarrestar los choques de oferta de Irán y Venezuela que lo habían hecho subir”, señaló Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa.



En igual sentido se pronunció Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, para quien el anuncio de la Opep estuvo en línea con lo esperado.



“No debería haber mucha volatilidad en el corto plazo. Mi opinión es que con este evento el petróleo se estabilizaría alrededor de estos niveles (80 dólares), eso sí con una alta volatilidad. Para el próximo año esperaría precios menores de la mano de una demanda que comience a resentirse”, advirtió.



La reacción al alza en el precio del crudo, cuando se esperaba un efecto contrario, pudo estar en que el mercado esperaba una mayor alza en la producción diaria, entre un millón y 1,8 millones de barriles, pero al final esta se fijó entre 600.000 y 770.000 barriles, ya que algunos países tendrán dificultades para lograr su cuota.

¿Qué tan sostenible será la situación?

Según Juan David Ballén, director Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, los efectos de la decisión de la Opep estarán atados al comportamiento entre la oferta y demanda en los diferentes mercados.



En el caso de la oferta hay que mirar si el aumento de la producción supera o no el déficit que dejaría la sanción comercial a Irán y la crisis en Venezuela, o viceversa.



n el caso de la demanda, se deberá analizar si se desacelera o no por los elevados precios en que se encuentra el petróleo y la normalización de la política monetaria mundial.



“Había mucha expectativa en el mercado de que iba a haber un montón de petróleo fresco en el mercado, y eso no va a suceder, al menos por ahora”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital.



No sorprendió a Wall Street ni a bolsas de valores de Latinoamérica

Las bolsas latinoamericanas terminaron ayer mixtas al igual que Wall Street, su referente, luego de no dejarse sorprender por el pacto de la Opep para elevar el bombeo petrolero.



El Dow Jones, el indicador clave neoyorquino, avanzó 0,49 por ciento hasta 24.580,89 unidades y escapó de ocho bajas consecutivas, mientras el S&P 500 ascendió 0,19 por ciento y terminó en 2.754,88 puntos.



Entre tanto, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales firmas tecnológicas, bajó un 0,26 por ciento, hasta finalizar en 7.692,82 puntos.



La jornada estuvo marcada por el acuerdo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y otros productores para elevar su bombeo en un millón de barriles diarios a partir de julio.



La decisión adoptada en Viena generó un alza del 3,28 por ciento en el crudo Brent, de referencia en los mercados globales. También logró impulsar a los mercados del otro lado del Atlántico, con subidas en Londres (1,67 por ciento), París (1,34 por ciento), Milán (0,99 por ciento), Madrid (0,93 por ciento) y Fráncfort (0,54 por ciento).



Sin embargo, donde no alcanzó el optimismo fue en los mercados latinoamericanos, que no pudieron remontar y terminaron divididos.



El Colcap de Colombia se redujo 0,76 por ciento y quedó en 1.522,79 puntos, con transacciones por 144.784,09 millones de pesos colombianos (unos 49,6 millones de dólares). El índice S&P/BVL Perú General cerró en 20.325,83 puntos, tras ceder un 0,17 por ciento.



En positivo, el Ibovespa de la Bolsa de São Paulo sumó 0,81 por ciento y se ubicó en 70.640 puntos. La plaza mexicana creció 0,6 por ciento tras ubicarse el IPC en 46.737,64 unidades, en un día en el que se negociaron 14.153 millones de pesos mexicanos (unos 707,6 millones de dólares).



Los Bonos Globales de Montevideo ganaron un 0,27 % y se estacionaron en 106,24 unidades, luego de cambiarse las acciones por 57.596.229 pesos uruguayos.



Por su parte, el índice Merval de la bolsa argentina cayó 2,13 por ciento y finalizó en 30.210,61 puntos, después de un volumen financiero de 1.090 millones de pesos argentinos.



El Ipsa de Santiago cerró con una variación negativa de 0,19 % y se estacionó en 5.375,12 unidades, tras sumar operaciones por 70.501’427.270 pesos chilenos (unos 110,85 millones de dólares).



