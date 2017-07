‘No’ en consulta de Pasca vetará suministro de gasolina en el sector

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) dijo que si gana el ‘No’ en la consulta popular en Pasca, Cundinamarca, para decidir si se permite la exploración y producción de hidrocarburos, en todo el municipio quedará prohibido el abastecimiento de gasolina y ACPM.



Al radicar el viernes pasado una acción de tutela contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dio aval constitucional a la consulta, el gremio advirtió que la pregunta que se hará a los ciudadanos incluyó una prohibición general sobre el transporte de hidrocarburos. Y explica que por el antecedente en Cajamarca, Tolima, si gana el ‘No’ esta prohibición habrá vetado también el suministro de la gasolina y el ACPM a través de carrotanques.

“Todos aquellos que requieran el combustible necesario para la movilización de los vehículos de transporte privado y público colectivo, y para la maquinaria agrícola, no tendrán opción distinta a la de viajar a municipios vecinos a tanquear (...), asumiendo un enorme sobrecosto y la pérdida de tiempo asociados al tanqueo en el municipio vecino”, agrega. Y alerta porque los propietarios de estaciones de servicio en Pasca deberán buscar alternativas comerciales, de ganar el ‘No’.



Acipet recuerda que, tras la votación en Camajarca, su Alcalde se quejó porque la pregunta contempló una prohibición de la minería en sentido general, que terminó dejando sin opción de trabajo a mineros artesanales y a quienes extraen material de arrastre de los ríos.

Total desconocimiento

El presidente de Acipet, Julio César Vera, indicó que hay un desconocimiento total por parte del municipio en este tipo de iniciativas, que “van a acabar con todo”.

Vera agregó que esta consulta revela que Pasca adolece de falta de información sobre los beneficios que cada región recibe de la industria petrolera, ya que desde el formato de recolección de firmas se señaló que “en el municipio se requiere proyectar por parte de las multinacionales actividades de exploración sísmica, explotación y producción y transporte de hidrocarburos, acabando de esta manera paulatina y cronológica no solo con nuestro municipio, sino con toda la región del Sumapaz”.



La agremiación indicó que la industria petrolera lleva más de 100 años generando crecimiento y desarrollo para el país y que “hasta la fecha, no ha acabado con ningún municipio, ni destruido páramo alguno”.



En la tutela, la tercera que presentan contra las consultas populares, los ingenieros de petróleos buscan defender además sus derechos laborales, los del Estado y los del gran número de colombianos que trabajan en el sector como mano de obra no calificada.



