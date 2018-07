Polémica por aparente uso de remesas para lavar dineros de ilícitos

La posibilidad de que el mecanismo de las remesas esté siendo usado para lavar dinero de actividades ilícitas, lo que explicaría en parte la actual dinámica de esos recursos que mes a mes llegan al país, tiene en alerta a algunos sectores, al punto que le piden al Banco de la República analizar esa posible manipulación de dicho canal, clave para la economía de millones de familias colombianas.

Según el Centro de Estudios Económicos Anif, si bien es cierto que economías como la de Estados Unidos, de donde proviene buena parte de las remesas que llegan a Colombia (46,2 por ciento del total en 2017), se están recuperando, otras como la de España y Venezuela siguen estancadas, mientras la Unión Europea luce una moderada dinámica.



Al país cada vez ingresa un mayor volumen de dólares, al punto de que desde el año pasado cada mes se marca un nuevo récord. Esta dinámica no se ha detenido. En los últimos 12 meses terminados en mayo, las remesas sumaron 5.860,3 millones de dólares y las que llegaron en el quinto mes del año (531,4 millones), son las segundas más altas después de las de diciembre del año pasado, 534 millones, según datos del Banco de la República.



Sergio Clavijo, presidente de la Anif, dice que, sin duda, “la recuperación económica de Estados Unidos y Europa (en particular España) han impactado favorablemente los influjos de remesas al país, pero cabe aclarar que debido a la crisis económica 2008-2013 muchos colombianos regresaron a Colombia, lo cual jugaría en sentido contrario de dichas remesas”.



Y agrega: “Hemos constatado que el ajuste salarial en esos países ha sido débil, creciendo a ritmos del uno por ciento real. Esto contrasta con el cálculo implícito que hemos hecho en que las supuestas remesas de cada trabajador colombiano que allí se quedó se habrían prácticamente duplicado durante la última década. Este último resultado es difícil de explicar, de no ser porque allí aparecen recursos del narcotráfico. Esta última hipótesis es consistente, más bien, con el incontrovertible hecho de que el área sembrada ha escalado de 50.000 a 210.000 has., al tiempo que se ha duplicado la producción de cocaína en Colombia”.

Otras explicaciones

Pero para lo que algunos puede ser un síntoma claro de que dinero proveniente de actividades ilícitas entra al país 'camuflado' como remesas, para otros no es más que un síntoma de que el panorama económico está cambiando en el mundo, en tanto que la salida de colombianos en busca de mejores oportunidades en otros países continúa siendo alta.



Enrique Montes, jefe del departamento del Sector Externo del Banco de la República, no cree en esos supuestos y destaca que los únicos pagadores de remesas autorizados en el país son los intermediarios cambiarios, como bancos y otras entidades financieras que entregan el 95 por ciento de esos recursos y sobre lasques hay una estrecha vigilancia y control por parte de las autoridades.



Frente a esto, Clavijo indica que puede ser que los controles de lavado de activos estén fallando y especialmente en los controles desde el exterior. “Aunque Colombia se ha venido poniendo al día en cuanto a acuerdos de intercambio de información, todavía debe robustecerse la gestión de la información”.



Para el experto del Emisor hay tres razones fundamentales que explican la dinámica de las remesas. La primera es el elevado número de colombianos regado por el mundo, lo que hace que el flujo de recursos que envían a sus familias sea cada vez más significativo, porque, además, es una migración que no se ha detenido sino que va en aumento.



Otro de sus argumentos es que buena parte de los colombianos que envían dinero a sus familias están en economías grandes que hoy se están recuperando y donde el desempleo cae, como Estados Unidos, Inglaterra, España.



En Estados Unidos, dice Montes, hay buena cantidad de colombianos residentes y la economía tiene signos positivos, está creciendo. “Lo más importante es que en esas economías, donde los colombianos están ubicados, el desempleo ha bajado en sectores como el de servicios donde la mano de obra colombiana es clave”, advierte.

También está el hecho de que la salida de colombianos en busca de mejores oportunidades ha permitido que países como Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá y México, entre otros, hayan ingresado al circuito de remesas que llegan al país.

Operación camuflaje

Para Sergio Clavijo, presidente de la Anif, hay varias formas de blanquear esos capitales. Pueden ir desde envíos de remesas ficticios hasta aprovechamiento de vacíos en la supervisión de la actividad de los intermediarios financieros no bancarios. “En el pasado las autoridades han sido bastante laxas en los controles a los reintegros provenientes del narcotráfico. Otras formas se podrían estar usando para blanquear incluyen importaciones ficticias y hasta recursos del turismo”.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Twitter: @CarlosGarciaM66