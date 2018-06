Con aval de Superfinanciera, se inicia el paso de Citi a Colpatria

Luego de ser aprobado este lunes por el máximo órgano rector del sistema financiero y tras cinco meses de ser anunciado, se inició la cuenta regresiva para concretar uno de los mayores negocios del año en el país.



Se trata de la compra por el Grupo Scotiabank de la banca de consumo y de pequeña y mediana empresa (pymes) del Citibank en Colombia, operación que realizará a través de su subsidiaria Multibanca Colpatria.

El viernes se vence el plazo para los clientes del Citi que no deseen pasarse a Colpatria, y el 3 de julio Scotiabank desembolsará el valor de la operación al Citi, para que quede sellado definitivamente este reacomodo bancario.



En días pasados, el superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, envió el concepto de esta entidad a la Superfinanciera, el cual este organismo avaló y en que señala que la estructura del mercado no se verá sustancialmente modificada y se preservan las condiciones actuales de competencia.

Y como parte del empalme, Citibank Colombia ha pedido, a través de carta a sus clientes, que si tienen objeción a la cesión a Colpatria podrán hacerla por medio de la web citibank.com.co/noaceptocesion, para que se les entreguen los dineros a través de cheque de gerencia.



La única excepción son los créditos de libranza, que pasarán a favor de Colpatria, y el usuario seguirá pagando a esta entidad.



Además, las oficinas, los corresponsales bancarios y CitiExpress seguirán abiertos para que el cliente continúe realizando el pago de sus obligaciones actuales con la entidad, pues lo que se inicia es la unificación de plataformas operativas y tecnológicas, y el proceso puede tomar unos meses más.



La adquisición de carteras del Citi por el Banco Colpatria mejorará la posición estratégica de este, convirtiéndolo en el líder del mercado en tarjetas de crédito y aumentando su alcance en Colombia con la incorporación de unos 500.000 clientes.

Así mismo, se ubicará con 23 por ciento de participación, desplazando del primer puesto a Bancolombia, que tiene el 19,3 por ciento.



El incremento de la participación de Colpatria, que actualmente es del 16,4 por ciento, sería producto de 6,6 puntos porcentuales correspondiente a la tajada de mercado actual de Citibank en el segmento de tarjetas de crédito.



El análisis de la SIC descarta temores de restricciones a la competencia porque entidades como Bancolombia y Davivienda, con 16,4 por ciento, ejercen presión competitiva, más si se tiene en cuenta que los créditos adquiridos por los usuarios pueden ser fácilmente trasladados a un establecimiento diferente que les ofrezca mejores condiciones.



En cuanto a cuentas de ahorro, la participación de Colpatria tras la compra de activos del Citi sube de 5,3 a 7,6 por ciento y en la de cuentas corrientes del 1,7 a 7 por ciento.

Dentro del segmento de captaciones a través de CDT, la participación de Colpatria sube 1,9 puntos porcentuales, a 5,4 por ciento.



Con respecto al segmento de créditos rotativos, se observa que Colpatria tiene 9,9 por ciento del mercado, mientras que Citibank cuenta con el 14,9 por ciento.



En consecuencia, Colpatria pasaría a ocupar el primer lugar del mercado, con 24,8 por ciento, seguido por Bancolombia, con 20,9 por ciento.



En lo relacionado con el crédito de libre inversión, Multibanca Colpatria también sube de manera significativa su participación en el ranquin, pues posee el 8,1 por ciento, y el Citi cuenta con el 5,3 por ciento y eleva su tajada de mercado al 13,4 por ciento.



No obstante, en la línea de créditos de libranzas (descontables por nómina), la participación de Colpatria solo sube de 1,6 a 1,9 por ciento y en la de pymes, del 3,8 a 4,4 por ciento.

Seguros, bajo impacto

También se descartan posibles efectos derivados de la operación proyectada en el segmento de comercialización de seguros, pues la participación tanto de Citibank como de Colpatria resulta tan baja que no permitiría incrementar el poder de mercado de la segunda, de forma tal que pudiera restringir las condiciones de competencia a lo largo de la cadena del sistema financiero.



Por ejemplo, en el ramo de accidentes personales, Colpatria llega a 0,2 por ciento y en el de pólizas para riesgos de automóviles, a 0,01 por ciento. Y en el Vida Grupo alcanza el 0,05 por ciento.



Según la Federación Colombiana de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), los agentes y las agencias de seguros comprenden casi el 60 por ciento del negocio.

Además, se estima que operan alrededor de 10.000 agentes y agencias, cuya actividad se centra en las líneas de pólizas de vida.



Por otro lado, existen aproximadamente 50 corredores, 34 de seguros y 14 de reaseguros, especializados principalmente en líneas comerciales o institucionales, y el riesgo de restricciones a la competencia se minimiza. El sector también es altamente competido.

Avance de Scotia Securities

La operación Citibank-Colpatria también tiene efectos en el mercado de valores.

La Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (Asobolsa) señala que el mercado es liderado por la firma Credicorp, con 25,5 por ciento. Por su parte, Scotia Securities, la comisionista de Scotiabank en Colombia, tiene el 0,14 por ciento de participación (último puesto del ranquin entre 20 competidores) y Citivalores, del Citibank, el 2,32 por ciento por ciento.



De esa manera, con la integración Colpatria llega al 2,46 por ciento, y no se generaría afectación significativa de los niveles actuales de competencia en el mercado de los comisionistas de bolsa, según agrega la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



Con posterioridad al 22 de junio, Citibank Colombia también sigue existiendo como sociedad jurídica y banco de primer piso. Además, mantendrá su presencia local en los negocios de banca corporativa y mercado de capitales, en los que proyecta continuar fortaleciendo su oferta de gestión de activos y pasivos.



“Lo anterior, acompañado de la estrategia de tesorería, que incluye, entre otras, compra y venta de divisas, bonos y derivados, así como soluciones integrales que involucren productos de mercados del Citi a nivel global”, dice un informe de la calificadora de riesgos Value & Risk Rating.



Y si bien la venta de la operación minorista en Colombia en el corto plazo implicará un cambio en la estructura financiera, estima una positiva perspectiva en rentabilidad, eficiencia y oportunidad de respuesta, toda vez que Citibank Colombia cuenta con ventajas competitivas, especialmente en banca corporativa de entidades multinacionales.



ROLANDO LOZANO GARZÓN

Redacción de Economía y Negocios