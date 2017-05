Los retos para que la inversión extranjera no siga a la baja

La inversión extranjera directa (IED) podría perder voltaje en el 2017, y se señala que, en parte, se debería a una presunta incertidumbre jurídica y tributaria, así como a la ausencia de venta de grandes compañías.

Aunque las cifras de la Balanza Cambiaria no son definitivas, pues no incluyen aportes en activos y reinversión de utilidades, indican que a abril 16 sumó 2.025 millones de dólares, con un descenso del 18,7 por ciento, frente al acumulado de igual fecha del 2016, que fue de 2.491 millones de dólares.



Eso sumado, entre otros, al triunfo de la consulta popular en Cajamarca (Tolima) para que no se exploten recursos mineros energéticos en ese municipio, que llevó a la sudafricana AngloGold Ashanti a cancelar el proyecto de oro La Colosa, han acrecentado la incertidumbre entre algunas empresas foráneas.



Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) dijo que existe la preocupación de que se podrían realizar consultas populares que detengan la exploración o la producción, y piden la rápida reglamentación.

Igualmente, la intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos generó que Gas Natural Fenosa demandara a Colombia ante un ente de la ONU, por un presunto perjuicio económico de 1.100 millones de dólares.



Al respecto, el bufete Cremades & Calvo Sotelo dijo que la intervención se produjo en un contexto preelectoral, politizado y con grave riesgo de expropiación, y que estaría generando una gran inquietud entre los inversionistas.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, no está de acuerdo y ha respondido, en diversas instancias y a EL TIEMPO, que la continua llegada de empresas y capitales son una muestra de que Colombia sigue estando en la mira de las empresas extranjeras. De hecho, entre el 2010 y el primer trimestre aterrizaron 1.022.



Agregó que aunque las cifras de la Balanza Cambiaria muestren una disminución de la IED, en el largo plazo las perspectivas son positivas.



También sostuvo que el desmonte gradual del impuesto a la riqueza y la disminución de la tasa de renta favorecen las iniciativas empresariales. “Colombia cuenta además con 15 acuerdos de inversión, a través de los cuales se establecen reglas claras del juego, transparentes y estables”, afirmó.

Continúan apostando

Por su lado, firmas asentadas en el país reconocieron la estabilidad jurídica y ratificaron que seguirán con los planes de expansión. Por ejemplo, el presidente de Nestlé de Colombia, Javier Texido, señaló que por 74 años han tenido una visión optimista y de confianza en Colombia, mientras que un vocero de Pepsico destacó que desde 1947, año en el que llegaron, se muestra como un mercado seguro para realizar inversión.



Por su lado, el presidente de Cémex Colombia, Ricardo Naya, aseveró: “Confiamos en el país y por eso hemos invertido tanto. Hace 21 años, cuando llegamos a Colombia, vimos un potencial enorme para el desarrollo y crecimiento de nuestro negocio. A pesar de que a finales de los años 90 vivimos la crisis del sector de la construcción, el panorama en los últimos años ha sido distinto, gracias a los esfuerzos del Gobierno por disminuir las brechas en materia de vivienda e infraestructura”.



Algo similar considera el presidente de Fast Colombia, William Shaw, quien señala que “Irelandia Aviation compró el 100 por ciento de Viva Colombia porque confía en la economía, razón por la que hoy expande el modelo de la aerolínea en Latinoamérica”.



Sin embargo, el directivo aplaude cualquier acción, por parte de este Gobierno y los próximos, que consolide la estabilidad jurídica y tributaria.



Entre tanto, el presidente de la estadounidense Nerium International, Jeff Olson, dice que la legislación y el mercado local son muy receptivos y Colombia es un buen país para iniciar la expansión internacional de una compañía. La marca anunció una inversión adicional en el país de 4 millones de dólares para ampliar la distribución local de productos antienvejecimiento para el cuidado de la piel.



El vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Martín Gustavo Ibarra, dice, por su lado, que Colombia ha dado un tratamiento fiscal neutro a las materias e insumos que pasan a través de ese mecanismo, por lo que ha respetado la normatividad internacional.



Entre tanto, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) confirmó que las empresas de crudo y gas duplicarán las inversiones respecto al 2016, debido a la recuperación de los precios internacionales, y pasarán de invertir 2.655 a 4.900 millones de dólares, en el 2017.

Se mantendría promedio

En consecuencia, por ahora, el motivo principal de la caída de la IED es técnico, pues a abril no hubo grandes operaciones como la venta de Isagén, que totalizó unos 3.600 millones de dólares en el 2016. Y aunque va a ser difícil que se supere el nivel de IED del año pasado, que sumó 13.593 millones de dólares, se mantendría el promedio de los últimos 10 años, que es de unos 12.000 millones de dólares. Algunos negocios como la venta de la ETB y Cafesalud también van a determinar la cifra.



