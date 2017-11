Las elecciones y Trump agitan el cierre de año de los mercados

Los riesgos fiscales latentes en la economía, la carrera por la Casa de Nariño, el relevo en la presidencia del banco central de Estados Unidos (Fed) y las políticas que siga adoptando el presidente Donald Trump, como su reforma tributaria, son los principales factores que marcan el rumbo de los mercados en Colombia para el cierre de año.

Por eso no es de extrañar que en lo que resta del 2017 se presenten algunas volatilidades como la del mercado cambiario, que tiene el dólar por encima de los 3.000 pesos, ante las cuales hay que actuar con prudencia, lo cual no indica que no se deban aprovechar las oportunidades que ofrecen, según analistas consultados.



“Para el cierre del año, creemos que serán claves la recuperación de la economía y los riesgos fiscales, además de la incertidumbre por las elecciones presidenciales”, dice Camilo Pérez, gerente de Investigaciones del Banco de Bogotá.



Con el freno del primer semestre, varios agentes, incluidos el Banco de la República y el propio Gobierno, tuvieron que ajustar sus proyecciones de crecimiento. El equipo económico del Banco de Bogotá, por ejemplo, tenía una meta inicial del 2,3 por ciento, pero ahora cree que solo se alcanzará el 1,8 por ciento, similar a la proyección de los economistas del Banco Davivienda, que ven un 1,7 por ciento, y a la de los analistas del Grupo Bancolombia, que estiman un 1,6 por ciento.

¿Y qué esperar de los mercados?

Felipe Campos, gerente de Estrategia e Investigaciones de Alianza Valores, dice que el cierre de este año será muy similar al del 2016, muy pendiente de lo que pase en EE. UU.



“Nuestra perspectiva es un fin de año girando en torno a un único tema, que es Trump, tal como el año anterior. Se reviven estos vientos de reforma tributaria, algo que solo ha pasado una vez en 200 años en la historia de Estados Unidos (1986), lo que comienza a generar correcciones en activos emergentes y en bonos globales, como el año pasado”, sostiene el experto.



A lo anterior se suman, dice, factores como el alza en las tasas de la Reserva Federal (Fed).



Por eso recomienda “aprovechar esas pequeñas correcciones para comprar acciones locales, correcciones más moderadas para adquirir bonos y no vender el dólar, ya que sigue siendo un seguro de vida barato que ha demostrado que por debajo de 2.800 pesos es difícil”.



De hecho, para el cierre de 2017, el 50 por ciento de los analistas consultados por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) consideran que el dólar estará entre 2.950 y 3.030 pesos.



Pero también hay quienes tienen una apuesta más alta, como Juan David Ballén, director de Investigaciones Económicas de Casa de Bolsa, quien ve la tasa de cambio rondando los 3.100 pesos, impulsada por noticias como la elección del nuevo presidente del banco central de Estados Unidos (Fed), el cual espera que incremente las tasas de interés en diciembre, posibles avances en la reforma fiscal que quiere ejecutar Trump y que la Opep anuncie en su comité ordinario semestral la prolongación del acuerdo de recorte de producción que finaliza en marzo de 2018.

Acciones repuntarán

De otra parte, se espera que el mercado accionario, con avances significativos en el 2017, tenga un impulso adicional en el tramo final del 2017. El 76,5 por ciento de los consultados por Fedesarrollo y la BVC así lo ven, y estiman que la valorización del Colcap, que refleja las variaciones de precios de las acciones más líquidas del mercado, podría alcanzar 5 por ciento en esta última parte del año. “En el mercado de acciones la dinámica ha sido positiva, y esperamos que en diciembre lo continúe siendo, toda vez que aumenta la demanda por ser deducibles de la base gravable para el pago de impuestos, entre otras razones”,dice Ballén.



En lo corrido del año, las acciones más líquidas de la BVC se han valorizado cerca de 6 por ciento, pero el mercado espera que en lo que resta del 2017 haya una mayor ganancia y que esta ronde el 12 por ciento al finalizar el ejercicio actual. Así, el Colcap cerraría por encima de 1.507 unidades, nivel que ya tocó la bolsa este año. De hecho, el 6 de septiembre se llegó a ese nivel, el cual se podría repetir a medida que avance el año.

El ajuste en las tasas del Emisor

Si bien en la reunión de octubre el Banco de la República sorprendió con el recorte de sus tasas de interés de 0,25 puntos a 5 por ciento, los analistas advierten que luego de una pausa (noviembre y diciembre), las reducciones se reactivarán, y a finales del 2018 las tasas se situarán cerca del 3,75 por ciento. Así lo mencionan expertos de Bancolombia.



Para el cierre del 2017, ven que la tasa del Emisor será de 4,75 por ciento. La mayoría de los analistas consultados por Fedesarrollo y la BVC en octubre estimaron que el banco no haría ajustes en su tasa para el cierre de año, pero la junta los sorprendió con el recorte de ese mes.



“En el mercado de deuda, hasta el momento el desempeño ha sido favorable y en línea con lo esperado, teniendo en cuenta que el Banco de la República disminuyó tasas de interés para incentivar el crecimiento económico. Para esta última parte del año esperamos que las tasas de interés de corto plazo se mantengan estables, mientras que las de largo plazo podrían subir por choques externos, como la aprobación de la reforma tributaria en EE. UU. y el incremento de tasas de interés por parte de la Fed”, dice Ballén.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

EL TIEMPO

Twitter: @CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com