CMIG International compra la operación de Old Mutual en Latinoamérica

CMIG International, compañía financiera domiciliada en Singapur, adquirió las operaciones que el Grupo Sudafricano Old Mutual, tiene en Latinoamérica. En Colombia, la transacción se encuentra sujeta a la aprobación de la Superintendencia Financiera.

El Presidente Ejecutivo de CMIG International, Kevin E. Lee afirmó, “Old Mutual Latam es una compañía bien manejada con un crecimiento constante y sostenido. Siempre ha privilegiado los intereses de sus clientes, lo cual está alineado con nuestros valores como compañía. En CMIG International tenemos un compromiso de largo plazo de fortalecer y hacer crecer la compañía en la región. La adquisición de Old Mutual Latinoamérica es una excelente plataforma para CMIG International, para su ingreso al mercado regional, el cual cuenta con un gran potencial”.



La decisión de Old Mutual de vender sus negocios en América Latina, se da tras una revisión estratégica que concluyó con la determinación de concentrar sus operaciones, en África sub sahariana, retornando así a su sede de origen, dice en un comunicado de prensa que acaban de liberar las compañías.



En Colombia Old Mutual está en el negocio de la administración de pensiones óbligatorias, voluntarias y cesantías, así como en el negocio de la asesoría financiera.



Old Mutual Latinoamérica está conformada por una sólida plataforma de multicompañías financieras que incluyen negocios de pensiones, seguros de vida, fondos mutuos, comisionista de bolsa, y asesoría en inversiones con un total de activos bajo administración por más de 13.500 millones de dólares.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS