Banco central de EE. UU. mantiene su tasa ante ritmo de crecimiento

Los funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron la tasa de interés referencia sin cambios al tiempo que reiteraron su plan de aumentar gradualmente los costos de endeudamiento para mantener la economía en expansión a un ritmo saludable.

La actividad económica ha estado "aumentando a un ritmo solido" y la tasa de desempleo "se ha mantenido baja", informo este miércoles el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en ingles) en un comunicado emitido en Washington.



"El gasto de los hogares y la inversión fija de las empresas han crecido con fuerza". El comité dijo que espera que "más aumentos graduales en el rango meta para la tasa de fondos federales sean coherentes con la expansión sostenida de la actividad económica, las sólidas condiciones del mercado laboral y la inflación cerca de la meta simétrica del 2 por ciento", repitiendo el lenguaje de su declaración de junio.



El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está tratando de sustentar la segunda expansión mas larga que haya registrado Estados Unidos, reduciendo lentamente la cantidad de soporte que brinda la política monetaria al crecimiento. La economía esta disfrutando de condiciones favorables gracias a los recortes de impuestos y el mayor gasto federal, aunque una guerra comercial amenaza con frenar el crecimiento.



'Más o menos equilibrados'

El comité describió los riesgos para la perspectiva como "más o menos equilibrados" y reiteró que "la política monetaria sigue siendo acomodaticia", mientras que mantuvo el rango meta para su tasa de referencia entre un 1,75 por ciento y un 2 por ciento.

El presidente Donald Trump arremetió contra la Fed el mes pasado, diciendo que no estaba "emocionado" por las alzas de tasas. Los comentarios arrojaron una nube política sobre las decisiones del banco central, aunque los economistas y los inversores anticipaban ampliamente la decisión del miércoles de mantener las tasas sin cambios. La mayoría de los funcionarios de la Fed en junio proyectaron tres o cuatro alzas de tasas para 2018, lo que implica una o dos alzas més este ano.



Powell no tiene programada una conferencia de prensa para después de esta reunión, y su próxima reunión informativa para la prensa sera posterior a la reunión del FOMC del 25 y 26 de septiembre. Los responsables de política monetaria sopesaron su decisión dentro de un contexto en general positivo.



La economia de EE.UU. crecio a un ritmo del 4,1 por ciento en el segundo trimestre, su ritmo mas rapido desde 2014. La inflacion se encuentra cerca de la meta del 2 por ciento de la Fed, y subió un 2,2 por ciento para el ano finalizado en junio, mientras que la tasa subyacente, que excluye alimentos y energía, se elevó 1,9 por ciento.



Decisión unánime

El comité señaló en la declaración que tanto la inflación general como la subyacente "se mantienen cerca del 2 por ciento". El desempleo alcanzó un 4 por ciento en junio, por debajo del 4,5 por ciento que la Fed estima es el nivel que refleja el pleno empleo.



El ritmo gradual de los aumentos de tasas muestra que los funcionarios quieren ver si los mercados laborales ajustados pueden seguir atrayendo a más personas a la fuerza de trabajo y producir salarios mas altos, sin provocar una inflación no deseada.



La decisión del miércoles fue unánime con una votación 8-0. Los miembros con derecho a voto cambiaron en esta reunión, y John Williams votó por primera vez como presidente de la Fed de Nueva York y vicepresidente del FOMC, en tanto la titular de la Fed de Kansas City, Esther George, tomo su lugar como suplente de San Francisco mientras se busca un nuevo presidente.



