Vuelve a sonar la idea de quitarle tres ceros al peso colombiano

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, apoyó este sábado la propuesta del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, de eliminarle tres ceros al peso colombiano porque considera que eso le facilitará la vida a los ciudadanos.

"La idea de eliminarle tres ceros a la moneda colombiana es muy buena, nos va a facilitar la vida, va a hacer más sencilla la contabilidad de las empresas (...) y ahora que tenemos más turistas extranjeros pues va a facilitar también el cambio de monedas", afirmó Cárdenas en un video difundido por el Ministerio.

El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que el Gobierno tiene preparada una iniciativa para ser puesta a consideración del Congreso de la República cuando se reanuden sus sesiones el próximo 16 de marzo.



"Que bueno contar con sectores amplios de la población y que esto también sirva para poder identificar esos dineros mal habidos, que están encaletados y que tendrán que salir", añadió.



Cárdenas dijo además que hacer ese cambio no supondrá "grandes costos" ya que se seguirán utilizando los billetes que comenzaron a circular desde el 2016. "Seguiremos utilizando estos billetes que hacen parte de la nueva familia. Simplemente ahora, insisto, sin la palabra mil pero el billete seguirá siendo exactamente el mismo", dijo.



El fiscal Martínez aseguró este viernes en un foro que eliminar los tres ceros del peso colombiano reduciría los costos operacionales de las empresas, facilitaría el manejo monetario de la economía y "pierde poder liberatorio el peso antiguo, el que está encaletado" y "es el producto de las actividades criminales".



"Reconozcamos que hay una economía subterránea, reconozcamos que hay una monetización del delito en caletas. Por qué no hacemos un cambio del peso al nuevo peso, para reducir los costos operacionales de las empresas, para facilitar todo el manejo monetario de la economía", dijo.



En ese sentido, señaló que debe haber un consenso entre el sector financiero, el Estado y la sociedad para que no entren los dineros ilícitos en la economía formal. "Les expropiamos la riqueza ilícita que lograron acumular cientos de bandas criminales, que son las que están afectando la seguridad ciudadana, las que están expropiándonos la paz en los territorios del posconflicto", concluyó el fiscal.

EFE