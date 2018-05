Los países que más dinero generan por la industria de los videojuegos 

Los videojuegos no solo generan diversión, sino también miles de millones de dólares.

Si sumáramos las ganancias de los 100 países analizados por la empresa especializada en el estudio de mercado de la industria de videojuegos y telefonía móvil Newzoo que elabora el ranking, la cuenta daría…

... US$115.564 millones.

Como para darse una idea, esto equivale a lo que gastaron los turistas chinos en viajes al exterior en todo 2017, a dos compañías Coca Cola (según la valoración de marcas de Forbes) o a la mitad de lo que gastó la industria espacial en el mundo en 2016.

Pero, en concreto, ¿cuáles son los 10 países que más dinero generaron con los videojuegos durante 2017?

1. China

En el primer puesto se ubica el gigante asiático con US$32.536 millones.

Vale aclarar que China cuenta con 1.410 millones de habitantes, de los cuales 814 millones forman la "población de internet", según define Newzoo.

2. Estados Unidos

El segundo lugar lo ocupa EE.UU. con una ganancia de US$ 25.426 millones, bastante por debajo de China.

El país tiene 324 millones de habitantes con 260 millones de población en internet.

No es la primera vez que China y Estados Unidos lideran el ranking. En 2015, ambos países se ubicaron en el primer y segundo lugar, respectivamente.

Sin embargo, la brecha entre ambos se agranda cada vez más, según informó el año pasado el sitio web especializado en videojuegos GameSpot.

Otro elemento a destacar es que la población de China es mucho mayor que la de EE.UU., por lo que haciendo el cálculo por persona los estadounidenses generan más ingresos que los chinos.

3. Japón

La ganancia que produce Japón de la industria de videojuegos es de US$14.048 millones.

A diferencia de China y EE.UU., casi todos los habitantes de Japón (127 millones) también forman la población en internet (121 millones).

Le siguen Alemania en cuarto lugar con US$ 4.430 millones; Reino Unido con US$ 4.230 millones en quinto lugar; Corea del Sur en el sexto con US$ 4.203 millones, y Francia en la posición séptima con U$S 2.977 millones.

En el octavo puesto figura Canadá con US$ 1.968 millones, en el noveno España con US$ 1.918 millones y en el décimo Italia con US$ 1.881 millones.

Estas estimaciones, actualizadas a diciembre de 2017, surgen de una combinación de investigación de consumo, datos de transacciones, informes trimestrales de compañías y datos de censo, afirma Newzoo en su sitio web.

¿Y los de América Latina?

No hay ningún país de América Latina entre los 10 primeros que más ingresos generan en la industria de los videojuegos.

El primer país de la región que aparece en el 'ranking' es México en el puesto 12, el cual genera US$ 1.418 millones en ese sector.

Cuenta con 129 millones de habitantes y, de ellos, 83 millones forman parte de la población de internet.

En la posición 13 se ubica Brasil, que genera US$ 1.324 millones.

Quienes utilizan internet en ese país son 139 millones de personas de un total de 209 millones de habitantes.

Puesto/País Población Población en internet Ganancia 12. México 129 millones 83 millones US$1.418 millones 13. Brasil 209 millones 139 millones US$1.324 millones 25. Argentina 44 millones 33 millones US$420 millones 34. Colombia 49 millones 31 millones US$291 millones 43. Venezuela 32 millones 22 millones US$189 millones 44. Chile 18 millones 13 millones US$181 millones 51. Perú 32 millones 16 millones US$138 millones 67. Ecuador 17 millones 9 millones US$73 millones 74. República Dominicana 11 millones 6 millones US$49 millones 76. Puerto Rico 4 millones 3 millones US$46 millones 80. Bolivia 11 millones 6 millones US$36 millones 84. Uruguay 3 millones 2 millones US$32 millones 85. Guatemala 17 millones 6 millones US$31 millones 86. Cuba 11 millones 4 millones US$31 millones 88. Costa Rica 5 millones 3 millones US$30 millones 90. Panamá 4 millones 2 millones US$29 millones 93. Paraguay 7 millones 4 millones US$25 millones Fuente: Nerzoo

Luego, mucho más lejos en el listado, figura Argentina (puesto 25) con US$ 420 millones. De sus 44 millones de habitantes, 33 millones constituyen la "población de internet".

En la posición 34 está Colombia con una ganancia de US$ 291 millones.

En el puesto 43 se ubica Venezuela con US$ 189 millones, en el 44 Chile con US$ 181 millones y en el 51 Perú con U$S 138 millones.

En el lugar 67 está Ecuador con US$ 73 millones, República Dominicana en el 74 con US$ 49 millones, Puerto Rico en el puesto 76 con US$ 46 millones, Bolivia en el 80 con US$ 36 millones y Uruguay en el 84 con US$ 32 millones.

Guatemala en el puesto 85 con US$ 31 millones, Cuba en el 86 con US$ 31 millones, Costa Rica en el 88 con US$ 30 millones, Panamá en el 90 con US$ 29 millones y Paraguay en el 93 con US$ 25 millones.

