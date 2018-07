Credicorp y GNB Sudameris, a mover sede de sus matrices

Credicorp Capital, grupo controlado por capital peruano, y GNB Sudameris, propiedad de la familia Gilinski, tendrán que mover las matrices de sus negocios hacia jurisdicciones reconocidas por Colombia antes del 21 de septiembre del 2018, fecha en la que entra en vigor la Ley 1870 de 2017.



La razón es que Bahamas (Credicorp) y Luxemburgo (GNB Sudameris), donde se encuentran hoy sus matrices, no son jurisdicciones reconocidas por las autoridades colombianas, y el problema es que, a partir de esa fecha, todos los conglomerados extranjeros con presencia en el país tendrán un plazo de 90 días para certificar que las regulaciones que los rigen en las naciones donde tienen sus holdings son equivalentes a las colombianas.

Así lo establece la Circular Externa 014, expedida por la Superintendencia Financiera el viernes pasado, con la cual se da un paso más en la implementación de la llamada ley de conglomerados, que estará lista en su totalidad a finales de este año.



Los otros conglomerados que tendrán que certificar ante la Superfinanciera la equivalencia de normas en materia de supervisión son Itaú Corpbanca, cuya matriz está en Chile; The Bank of Nova Scotia BNS (Canadá), matriz del Banco Colpatria, Multibanca Colpatria, sus subordinadas financieras y de Colfondos; BBVA (España), BNP Paribas (Francia) y BTG Pactual Holding (Brasil).



Aunque el Citibank en principio figuraba en ese listado, con la venta de su negocio de banca de consumo y de pymes a Scotiabank-Colpatria, su operación en Colombia se redujo de manera sustancial, por lo cual ya no se justifica su vigilancia como conglomerado, le dijo a EL TIEMPO Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente financiero.



“Pueden pasar dos cosas: que la jurisdicción donde están esas matrices Colombia la reconozca como equivalente. Conocemos las regulaciones de Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú, eso ayuda a que la diligencia sea más rápida. Pero hoy la matriz de Credicorp está en Bahamas y la de GNB Sudameris, en Luxemburgo, que no son reconocidas, por lo que tendrán que trasladarlas”, recalcó.



Según se conoció, ambas entidades han manifestado su intención de reubicar sus matrices antes del plazo permitido. En el caso de Credicorp Capital, sus directivas la trasladarán a Perú.



Castaño Gutiérrez señaló que el propósito de la Circular es adelantarse un poco a la entrada en vigor de la Ley 1870, y que las entidades adelanten los trámites para que la entrega de las acreditaciones se ajuste a los tiempos previstos en la norma, más teniendo en cuenta que toda la documentación, que incluye conceptos y alcances, debe entregarse en español.



Frente a los avances del proceso de implementación de dicha ley, el funcionario agregó que se mantiene el cronograma trazado con expectativas positivas, como el hecho de que ninguno de estos nuevos vigilados necesitará capital adicional, lo que implica que esa parte de la norma, que fijó un plazo de 18 meses para cumplirse, entrará en vigor de manera inmediata.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

En Twitter: @CarlosGarciaM66