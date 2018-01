Las cinco mayores firmas en bolsa son tecnológicas

Entre las cinco primeras posiciones del top 50, en el 2016 se alcanzaron a colar un fondo y una petrolera. En el 2017 no hubo hueco. La tecnología es la mano que mece las bolsas mundiales. Y el quinteto más poderoso tiene pasaporte estadounidense: Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Ese es el podio que queda tras un ejercicio marcado en Estados Unidos por la ausencia de sustos y las marcas históricas. El Dow Jones, el selectivo con más abolengo del parqué neoyoquino, se valorizó en el año el 25 por ciento y cerró 71 días batiendo récord. El Nasdaq, que agrupa sobre todo compañías tecnológicas, subió 30 por ciento. Wall Street despidió en conjunto su mejor ejercicio desde 2013 y se quedó a poco de rebasar la marca de 1995.

Las empresas estadounidenses, que ya eran las más poderosas también en 2016, han sacado partido de este rally agigantando su dominio.



En total, entre las 50 compañías cotizadas más valiosas del mundo, 31 son de Estados Unidos. Solo China es capaz de hacerle algo de sombra: coloca siete en el escalafón, y dos más si se suman a su órbita las que tienen sede en Hong Kong y Taiwán. Europa deja poca marca: tres suizas, una belga, una holandesa, una británica y otra angloholandesa. De España, Francia, Alemania o Italia, en el top 50, ni rastro.

La cuota china

En el top 10 de las más valiosas del mundo todavía hay espacio para dos tecnológicas más, pero, en este caso llegadas de China. Tencent protagoniza otro de los estirones más llamativos del año: es una empresa de telecomunicaciones e internet y sus acciones se han disparado más del ciento por ciento.



Eso le ha hecho escalar en un año del puesto 14 al seis. Llegó incluso a desbancar a Facebook en noviembre. Dos escalones más abajo está Alibaba, el gran bazar virtual, un Amazon en versión china que ha dado el salto de la posición 21 a la octava.



Tras la tecnología, el sector con más representación en el ranking de los 50 más poderosos es el financiero. Aquí, el poder está algo más repartido: China sitúa cuatro grandes bancos (ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China y Bank of China) y una aseguradora (Ping An). Estados Unidos, otros cuatro bancos de inversión (JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup). La aportación del Viejo Continente es la del HSBC, con sede en Reino Unido.



Europa limita su presencia en el resto de sectores a dos farmacéuticas, tres firmas de consumo y una petrolera.

1. Apple

Apple repite en 2017 al terminar el año como la compañía cotizada que más vale del mundo. Sus acciones en conjunto suman 860.822 millones de dólares. El precio de sus acciones se disparó 46,11 por ciento en el año y cada título terminó a 169,2 dólares. Y eso, a pesar de que, ya a finales de año, le han costado algunas sesiones en rojo ciertos problemas con las baterías de sus móviles antiguos y los rumores de que la venta de su nuevo teléfono —este año lanzó el iPhone X en honor al décimo aniversario de su producto estrella— es más débil de lo esperado. Pero han sido solo unos pequeños baches en un año excepcional.



En 2018, Apple seguirá centrada en desarrollar productos para conquistar el hogar, en desarrollar la inteligencia artificial, y espera lanzar al mercado el iMac Pro, el ordenador más potente que hayan hecho hasta ahora. En Bruselas también tiene todavía deberes pendientes: la condenaron a devolverle a Irlanda 13.000 millones de euros ahorrados en impuestos con un trato fiscal demasiado ventajoso. El pago sigue pendiente.

2. Google

Google, que cotiza a través de su matriz Alphabet, no ha logrado alcanzar a su rival.



Pero el gigante de internet tampoco puede quejarse en 2017: sus títulos se valorizaron 32 por ciento y ya valen 1.053 dólares y en bolsa, 729.294 millones de dólares. En 2018, la compañía vivirá un cambio corporativo importante: Eric Schmidt deja en enero la presidencia y asume un papel de solo asesor técnico. El gran mentor y embajador de la marca, quien por 10 años fue director ejecutivo, se aparta por completo de la cabeza operativa de la matriz Alphabet.

3. Microsoft

Microsoft, la más veterana de las tecnológicas poderosas (fue fundada en 1975), sigue al pie del cañón. Defiende su tercer puesto de nuevo, con una capitalización bursátil de 659.906 millones de dólares. Sus títulos también vivieron una potente revalorización de casi el 37 por ciento en el año.

4. Amazon

Amazon es la cuarta empresa más valiosa del mundo y, en su caso, sí supone una novedad. El gigante del comercio electrónico gana dos puestos en un año y se cuela así en el grupo ganador, con una subida récord en bolsa: 56 por ciento. La empresa fundada por Jeff Bezos ya no solo vende de todo por internet: también almacena millones de datos en sus servidores, tiene un periódico y es dueña de una cadena de supermercados que compró en el 2017 (Whole Foods, por los que pagó 13.700 millones).

5. Facebook

El quinteto del poder tecnológico lo cierra Facebook, la red social fundada por Mark Zuckerberg y que basa su negocio en la publicidad. Gana también dos posiciones en el escalafón, ya que sus acciones subieron 53,4 por ciento.

