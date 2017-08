La economía mexicana acelera el paso en la primera mitad del 2017

Iba a ser uno de los semestres más complejos para la economía mexicana en las últimas décadas, pero las apariencias a veces engañan.

México creció un 2,3 por ciento interanual entre enero y junio gracias al empuje de la demanda doméstica y las exportaciones, y logró sortear la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



En el segundo trimestre del año, la actividad económica repuntó un 3 por ciento con cifras desestacionalizadas respecto al mismo periodo del 2016, según ha comunicado este lunes la oficina estadística del país norteamericano (Inegi).



Este guarismo supera todas las proyecciones de las casas de análisis mexicanas, que esperan no obstante una desaceleración en la segunda mitad del 2017.



Los sectores terciario (comercio y servicios) y primario (agricultura y ganadería) fueron los principales catalizadores de la economía mexicana.

El primero avanzó un 1 por ciento interanual entre abril y junio y el segundo repuntó un 4,1 por ciento gracias al empuje del consumo privado y el turismo.



Pese a que el daño del discurso proteccionista de Donald Trump sobre las manufacturas ha sido mucho menor de lo que se presuponía, el sector secundario (que también engloba a las actividades extractivas y la construcción) ejerció de lastre y cerró el segundo trimestre con un ligerísimo crecimiento del 0,6 por ciento.



En la debilidad de este segmento económico tienen mucho que ver las dificultades que atraviesa el sector petrolero, que fue actor principal de la economía mexicana y hoy está relegado a un discretísimo segundo plano.



El 3 por ciento de crecimiento en el segundo trimestre del año supera holgadamente las previsiones de las mayores casas de análisis. Y las obliga a revisar sus pronósticos al alza para lo que resta del 2017.



Ni siquiera el drástico aumento de las tasas de interés decretado en los últimos meses por el banco central mexicano para contener la escalada de precios y mantener a raya el tipo de cambio del peso frente a las principales divisas internacionales ha enfriado la economía como cabría presuponer: solo el crédito al consumo ha dado muestras de ralentización, no así las hipotecas o los préstamos a largo plazo.



“Hemos subestimado el desempeño de los tres sectores económicos”, reconocen los analistas de Citibanamex, en una nota para clientes publicada horas después de que se hiciera público el dato de crecimiento en los seis primeros meses del año.



El departamento de análisis del tercer banco mexicano pone especial énfasis en la demanda doméstica, que continúa siendo “la sorpresa positiva” de la segunda mayor economía de América Latina. En consonancia, sus previsiones de crecimiento han aumentado hasta el 2 por ciento para el año en curso y hasta el 2,5 por ciento para el 2018.



“Pintaba una desaceleración del sector de servicios y del consumo en el segundo trimestre, pero no ha sido así”, destaca el analista independiente Jonathan Heath. A eso hay que sumar otro punto positivo: el buen comportamiento de las exportaciones en junio, “que debería jalar la inversión en la segunda mitad del año”.



Las noticias positivas para la economía mexicana no se limitan al crecimiento, que cerrará el 2017 por encima del de sus principales vecinos: por primera vez desde el 2008, en los albures de la crisis financiera global, el sector público ha cerrado el primer semestre del año con superávit fiscal –más ingresos que gastos– gracias al tijeretazo en los gastos y el incremento de la recaudación por la mayor actividad económica.



Según las nuevas proyecciones de la Secretaría (Ministerio) de Hacienda, el superávit primario (una figura que ya descuenta los intereses de la deuda) debería cerrar el año en alrededor del 1,5 por ciento.



IGNACIO FARIZA

