Hogares colombianos, nueve meses gastando menos: Raddar

En febrero, los hogares colombianos bajaron el gasto en 1,51 por ciento y, de esta manera, se completan 9 meses consecutivos de caída, según la firma Raddar, experta en consumo.



Según el informe de Raddar, el gasto mensual de los hogares en febrero de este año se da luego de otro mal comportamiento del indicador en enero, mes en el que registró un freno muy fuerte.



El análisis revela que en lo que va del 2017, “el gasto de los hogares ha decrecido en 2,5 por ciento y en los 12 meses, a febrero, la caída es de 0,3 por ciento”.

La investigación de Raddar destaca que hay un cambio en la tendencia de lo que la gente compra. “El gasto de los hogares viene desacelerando, como consecuencia del fin del ciclo de compra y recompra de bienes durables y la devaluación, tras la caída del precio del petróleo”.



Tal panorama redujo la confianza del consumidor, que estaba acostumbrado a un tipo de cambio revaluado, que le permitía comprar productos importados, como carros y tecnología, indica Raddar.



(Le puede interesar: Supermercados venden solo 10,9 % de lo que consumen los colombianos)



En cambio, en el 2016, se juntaron dos aspectos que frenaron el gasto: “aumento de la inflación que no se veía tan fuerte desde hacía una década y la devaluación del peso frente al dólar”. El efecto en las compras de los hogares fue inmediato, dejaron de adquirir bienes durables y las amas de casa empezaron a reasignar los gastos, destinando más para alimentos, porque la inflación sube el costo de la canasta básica.



La compra de ropa pasó a un segundo plano y los hogares se volcaron a tiendas con bajos precios, además de aprovechar plataformas nuevas para comprar sus productos a domicilio. Además, incrementaron la ida a cine, para remplazar gastos que les producían satisfacción, como la última tecnología. Todo esto junto explica el freno en el gasto que halló Raddar y que se recuperará en mayo, según su pronóstico.



Hace unos días, el Dane informó que el consumo de hogares tuvo un incremento del 2,1 por ciento en el 2016, y de 1,3 por ciento en el último trimestre.



La razón de esta diferencia, explica el director del Dane, Mauricio Perfetti, es que “una cosa es el consumo y otra el gasto de los hogares. Son conceptos diferentes y se obtienen de manera distinta”.



(Además: El efecto que tendrán los nuevos impuestos en el costo del mercado)



El director de la firma Raddar, Camilo Herrera, explicó, por su parte, que las diferencias en los resultados se deben a que “el Dane maneja cuentas nacionales que no salen de encuestas a hogares, sino de las ventas de las empresas”.



Al decir de Herrera, “la relación de las dos mediciones es cercana, pero no igual. El Dane no mide compra de vivienda ni cosas usadas, incluyendo los carros”, explicó.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS