Con proyecto de ley buscan legalizar las criptomonedas en el país

La discusión para legalizar las operaciones que se hacen con criptomonedas comienza a tomar vuelo. Esto, debido a un proyecto de ley del senador de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez que busca “ofrecer un soporte jurídico real y no interpretativo sobre el uso de las criptomonedas”, de modo que puedan operar en el día a día de los colombianos.

De hecho, la presentación de esa iniciativa tiene que ver, en parte, con el concepto del Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP), que concluyó que las criptomonedas son activos y deben ser incluidos en los estados financieros de las empresas.



Wílmar Franco, presidente del CTCP, explicó que “si bien legalmente estas no son monedas, al no tener ningún respaldo de un banco central, en materia contable sí son activos y deben contabilizarse en los estados financieros como unidad de cuenta separada. Así, siempre que haya un mercado activo se le podrá fijar un precio, con lo cual la diferencia entre lo pagado por la moneda virtual y lo ganado tendrá que incluirse en el resultado del estado financiero”.



El proyecto de ley radicado en el Legislativo señala que las entidades que quieran realizar las operaciones tendrían que contar con el visto bueno del Ministerio de las TIC (Mintic) y entregar información de los recursos comercializados, demostrando que por este medio no están lavando dinero.



Además, tendrían que publicar las características técnicas de cómo harían la compraventa de los activos y cuáles son los riesgos que corren los interesados. Es más, en el momento en que se desee adquirir un activo virtual, se deberá informar que estas no son monedas de curso legal en Colombia, es decir, no tienen respaldo oficial, que sus operaciones son irreversibles, que son potencialmente volátiles y que este mercado tiene reglas propias.

Las criptomonedas pueden tener capacidad de pago, como las millas de aerolíneas, pero son activos cuyo precio ha tenido una alta volatilidad, y es difícil que la banca pueda trabajar con esto

TWITTER

Con motivo de esta discusión, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, le aseguró a EL TIEMPO que “las criptomonedas pueden tener capacidad de pago, como las millas de aerolíneas, pero son activos cuyo precio ha tenido una alta volatilidad, y es difícil que la banca pueda trabajar con esto, ya que no se sabe qué hay detrás de dichos recursos”.

Asimismo, presentó reservas sobre cómo se vigilarían estas transacciones: “La entidad que tiene que tener el ojo sobre las criptomonedas es la Superintendencia Financiera, no el MinTIC, sobre todo si se llegase a usar como medio de pago”, agregó.



En cualquier caso, la iniciativa legislativa se convertirá en la primera que buscar darles reglas claras a las criptomonedas, ya que –incluso– le pondría un impuesto de 5 por ciento al valor final de cada transacción, si se hace desde Colombia al exterior, o viceversa.

Por último, plantea la creación de un fondo de reserva –que estaría adscrito al Ministerio de Hacienda–, cuyo objetivo sería subsidiar a aquellas personas que, habiendo comprado estos activos, los perdieran en determinado momento, debido a que desaparecieron del mercado. El debate está abierto y, por ahora, queda en manos del Congreso.



SEBASTIÁN LONDOÑO VÉLEZ

En Twitter: @SLondonoV