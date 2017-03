¿Victoria del gobierno Trump en la cumbre del G20 de Finanzas?

El gobierno estadounidense de Donald Trump, hostil al libre comercio y escéptico ante el cambio climático, influyó en la cumbre del G20 de Finanzas y logró este sábado que se retire del comunicado final menciones al proteccionismo y al Acuerdo de París sobre el clima.

"Trabajamos para reforzar la contribución del comercio a nuestras economías" se limita a afirmar la declaración laboriosamente negociada en la cumbre del G20 Finanzas, celebrada el viernes y sábado en Baden-Baden (Alemania), de los ministros de Finanzas de las grandes economías y de las principales naciones emergentes del mundo.



La tradicional condena al proteccionismo económico, que el G20 hace siempre, desaparece esta vez del comunicado final de cinco páginas.



"El lenguaje histórico (del G20 en sus comunicados) no era pertinente, y lo que es pertinente es lo que hemos acordado como grupo: incrementar la contribución del comercio a nuestras economías (...)" comentó el nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en conferencia de prensa al término de la reunión.



El comunicado del G20 Finanzas tampoco menciona el Acuerdo de París de 2015, tal como sí lo hiciera el precedente comunicado divulgado tras la cumbre del G20 de Hangzhu en 2016.



Según varias fuentes, la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos se opuso a que se hiciera mención a estos temas.



"Un desacuerdo entre un país y todos los demás" resumió el ministro francés Michel Sapin en conferencia de prensa. "Lamento que nuestras conversaciones no hayan llegado a buen puerto sobre dos prioridades absolutamente esenciales (...) sobre las que Francia desea que el G20 siga actuando con firmeza y de manera concertada" dijo el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, en un comunicado.



Este G20 de Finanzas supuso la primera gran reunión multilateral para el secretario de Estado estadounidense, Steven Mnuchin.



Evitar fracturas visibles

Alemania, que preside este año el G20, obró para evitar cualquier enfrentamiento o fractura que fuera demasiado visible, e intentó minimizar estas rupturas con la doctrina del G20.



"Los estadounidenses no han estado aislados. El rol de la presidencia (del G20) es reunir, no aislar" declaró en la conferencia de prensa final el ministro alemán de Finanzas Wolfgang Schauble.



De forma más general, los participantes destacaron que progresaba el crecimiento de la economía mundial. "Es evidente que las cosas van mejor desde el punto de vista de la coyuntura mundial" comentó Sapin.



"El crecimiento se refuerza en todo el mundo" comentó la directora general del FMI Christine Lagarde, en un comunicado.



En los demás temas recurrentes en este tipo de cumbre, como la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, así como la lucha contra la optimización fiscal, hubo consenso, en la línea de los comunicados habituales del G20.



Lo mismo ocurrió sobre el tema de tipos de cambio de las monedas, un tema sin embargo sensible tras las recientes declaraciones de Washington sobre la divisa china o europea.



Entre los nuevos temas, el G20 expresó asimismo su preocupación por las potenciales consecuencias de la cibercriminalidad en los sistemas financieros internacionales, y pidió al consejo de estabilidad financiera (FSB) una implementación de normas y prácticas al respecto.



Cita en julio

Ante los desacuerdos frente a Estados Unidos sobre comercio y clima, la responsabilidad de hallar una solución --o confirmar una ruptura-- le puede corresponder a los jefes de Estado y de gobierno del G20 que se reunen en julio en Hamburgo.



"La lucha contra el cambio climático requiere la movilización del conjunto de los países del G20, incluso el asunto de su financiación. Estoy seguro de que los jefes de Estado y de gobierno reafirmarán en julio el pleno compromiso de la comunidad internacional hacia el Acuerdo de París", declaró el ministro francés Sapin.



