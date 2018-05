'Colombia no ha sido el más juicioso en el cumplimiento del TLC'

Colombia no quedó en la lista de los países exentos de aranceles a la exportación de acero y aluminio anunciada por Estados Unidos el pasado lunes.



Aunque la decisión final sobre ese tema quedó aplazada para el próximo 1 de junio, el anuncio no fue bien recibido por algunos empresarios del sector.

Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, los aranceles del 25% para el acero y del 10% para el aluminio incumplirían lo acordado por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.



“EE. UU. ha sido muy estricto con Colombia en muchas cosas y la medida del acero y el aluminio va en contra de todo lo que fue acordado”, dijo en entrevista con W Radio.



Sin embargo, para María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, el asunto no tiene que ver con un posible incumplimiento del TLC, pues Estados Unidos no ha excluido de aranceles a ningún país que no estuviera excluido antes.



Lo que tendría que buscar el país, según ella, es cómo cumplir las condiciones que piden para esa exención: “Los que quedaron exentos pusieron una cuota en sus exportaciones y en producción y por eso han sido excluidos” afirmó.



La cuota de la que habla Gutiérrez consiste en la restricción voluntaria que haría Colombia en limitar la cantidad de mercancías exportadas a Estados Unidos al año. Bajo esta condición, el Gobierno de Trump haría que los aranceles fueran igual a cero.



Andrés Espinosa Fenwarth, experto economista, afirma que hay que tener en cuenta que países como Argentina y Brasil, que sí están exentos de estos aranceles, no tienen un TLC como el que tiene Colombia.



Además de marcar una diferencia, eso implica que la no exención de aranceles de acero y aluminio se asocie con un incumplimiento del TLC por parte de Estados Unidos.

El experto explica que el país de Norteamérica se escuda en “razones de seguridad nacional” para incitar a la cuota arancelaria, pero que los 130 millones de dólares en aluminio y los 60 millones de dólares en productos de acero al año que exporta Colombia son cifras importantes en nuestra economía y no son significativas para ellos.

Sin embargo, también dice que es necesario reconocer que en términos del TLC, “Colombia no ha sido el alumno más aplicado” y, si se quiere exigir el cumplimiento, el país también tiene que cumplir con cosas que no ha hecho en materia de chatarrización, propiedad intelectual, Internet y temas de salud pública.



“Cuando Estados Unidos es el que impone y Colombia exige el cumplimiento, estamos igual. Los acuerdos comerciales se hicieron para cumplirse. Ahora que son ellos los que incumplen, decimos ‘cumpla usted’, pero deben cumplir ambos”, resaltó Espinosa.



