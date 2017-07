Banco de Bogotá consigue US$ 600 millones de inversores extranjeros

Con una demanda que superó 7,5 veces el monto ofrecido, el Banco de Bogotá cerró hoy su operación de emisión y colocación de un paquete de bonos en el mercado internacional que le representó unos 600 millones de dólares de inversionistas extranjeros.

Dichos papeles tienen un plazo de vencimiento de 10 años, esto es el 2027 y la tasa de colocación fue de 4,37 por ciento, según informaron directivas del banco, controlado por el Grupo Aval.



Las mismas indicaron que los inversionistas internacionales estuvieron dispuestos a 'comprar' estos papeles hasta por un monto de 4.500 millones de dólares, luego de que se llegaran ofertas de más de 300 de estos agentes.



Las ofertas provinieron de fondos de inversión, de pensiones, administradores de portafolios y bancas de inversión de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.



La operación estuvo liderada por Citigroup Global Markets Inc, HSBC Securities Inc., Merrill Lynch, Pierce y Fenner & Smith Incorporated.



Voceros del Banco de Bogotá informaron que los bonos fueron colocados bajo las normas del mercado estadounidense y su alta demanda refleja no solo la confianza en la entidad, en el Grupo Aval, así como las buenas perspectivas de la economía del país.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS