EE. UU. detalla los objetivos de la negociación del TLCAN

La Casa Blanca acaba de lanzar el último aviso a un mes de que comience formalmente la negociación para revisar el acuerdo que rige las relaciones comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá.

La prioridad, como dijo el presidente Donald Trump en un evento para patrocinar los productos ‘hechos en América’, es reducir el déficit comercial y recuperar el empleo en la manufactura.



“No vamos a permitir nunca más que otros países rompan las reglas, roben nuestros empleos y purguen nuestra riqueza”, aseguró Trump, mientras se probaba sombreros y mostraba sus habilidades con el bate de béisbol.



El presidente trata así de desviar la atención hacia una de sus grandes promesas electorales, ante las dificultades a las que se enfrenta la reforma sanitaria u otras iniciativas de su agenda.



El representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, distribuyó poco después entre los miembros del Congreso de los Estados Unidos un documento de 18 páginas en el que detalla los objetivos que se persiguen en la negociación del tratado de librecambio (TLCAN o NAFTA, su sigla en inglés).



Washington busca un acuerdo justo y espera, además, que sirva de modelo para otros pactos.



El documento cita expresamente que el déficit con México ronda los 64.000 millones de dólares, frente a un superávit comercial de 1.300 millones cuando el TLCAN entró en vigor en 1994.



La intención, por tanto, es mejorar la balanza comercial tratando de reducir ese desequilibrio.



Es una estrategia novedosa, no exenta de riesgos porque puede complicar las discusiones.



La administración de Donald Trump pretende, en paralelo, mejorar el acceso de los productos estadounidenses en México y Canadá.



La lista de objetivos incluye la eliminación de subsidios y otras prácticas que distorsionan el mercado.



También trata de reforzar las obligaciones de los socios en cuestiones laborales y medioambientales, como ya indicó Lighthizer en su última intervención en el Capitolio.



Y para adaptar el tratado comercial a la nueva realidad económica, insertando un capítulo dedicado a las nuevas formas de negocio digital.



Así mismo plantea eliminar el mecanismo de solución de disputas en caso de competencia desleal.



También se hace referencia a la necesidad de crear un mecanismo para evitar la manipulación de las divisas, pero eso se hace más mirando a futuros acuerdos con otros países.



Esta lista de objetivos debe ser debatida durante los próximos 30 días y posiblemente actualizada con las aportaciones que hagan los legisladores.



La intención es poder alcanzar un acuerdo a comienzos del 2018, para que la negociación no contamine el calendario electoral en los Estados Unidos y México.

Trump ya amenazó con retirarse de la mesa si no se producen avances para reducir el déficit.



SANDRO POZZI

