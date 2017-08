Desembolsos más caros ya estaban por debajo de la nueva tasa de usura

Los desembolsos más caros de créditos de consumo y ordinarios ya estaban haciéndose por debajo del 32,22 por ciento fijado como tasa máxima permitida o tasa de usura.

La nueva tasa máxima regirá desde este viernes y a partir de ahora se actualizará mensualmente y no trimestralmente, como se venía haciendo. Entre tanto, la tasa de usura para microcrédito está en 55,1 por ciento.



Conforme a los datos más recientemente publicados por el Banco de la República, las tasas de interés más caras (distintas a microcrédito) a las que se está desembolsando en las últimas semanas eran las de compras con tarjetas de crédito a plazos de entre dos y seis meses. Esas compras se están financiando, en promedio, a 32,11 por ciento, ya por debajo del nuevo tope de usura.



Si bien la primera tasa de usura que fija mensualmente la Superfinanciera disminuyó en 0,75 puntos porcentuales con respecto a la que estaba vigente (32,97 por ciento), no alcanzó el punto de reducción que calculaba el Gobierno hace una semana.



La cifra fijada significa que, durante el noveno mes del año, ese será el tope máximo en el cobro de intereses en la modalidad de crédito de consumo y ordinario en el país.

La Superfinanciera, durante el pasado congreso de Asobolsa, estimó que la reducción en la tasa estaría cercana a 1 punto porcentual, con lo que la usura se habría ubicado en 31,97 por ciento en septiembre.



Para la Superfinanciera, al cambiar la periodicidad se busca que los recortes en las tasas de referencia del Banco de la República se transmitan más rápido a los intereses que se cobran al público. Habrá mayor velocidad de respuesta de dicha tasa cuando, de conformidad con las directrices del Emisor, baje o suba la tasa de intervención en el mercado financiero



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, argumentó que el beneficio sería para 1’356.000 tarjetahabientes que tienen saldos por 5,1 billones de pesos.



Es decir, cerca del 9 por ciento del total de tarjetas de crédito tienen deudas que estaban pactadas por encima de la nueva tasa de usura.



De acuerdo con el ministro, para estas personas, la reducción de la tasa de usura significa un ahorro de 38.000 millones de pesos en intereses.



El tope de la tasa debe ser aplicado no solo para los créditos otorgados por la banca, sino también en préstamos informales.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS