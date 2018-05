El FMI aprobó nueva línea de crédito flexible a Colombia

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes una nueva línea de crédito flexible (LCF) para Colombia por unos 11.400 millones de dólares, según lo anunció la entidad.

Esta línea de crédito substituye un acuerdo anterior que equivalía a unos 11.800 millones de dólares, y de acuerdo con el FMI, las autoridades colombianas "expresaron su intención de tratar este entendimiento como una precaución".



La línea de crédito flexible permite a países que clasifiquen a esa opción un importante volumen de recursos sin que su acceso esté supeditado a condicionantes determinadas por el FMI, como ocurre en los préstamos 'stand by' y otros.



En caso de que el país decida hacer uso de esos recursos, el acceso no precisa ajustarse a plazos específicos. Colombia se beneficia de esta línea desde 2009, informó el FMI.



De acuerdo con Mitsushiro Furusawa, subdirector adjunto del FMI, Colombia exhibe "sólidos fundamentos económicos y de marcos de política, anclados en un régimen de metas de inflación, norma fiscal estructural, cambio flexible, y control y regulación del sector financiero".



Ese mismo viernes, en París, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) anunció que la firma de adhesión de Colombia a esa entidad ocurrirá el miércoles de la próxima semana.



El presidente Juan Manuel Santos deberá firmar ese día el acuerdo de adhesión del país. No obstante, la adhesión será efectiva cuando haya aplicado a nivel nacional las medidas necesarias para unirse a la Convención de la Ocde y haya entregado su solicitud de adhesión a las autoridades francesas, depositarias de la Convención.



