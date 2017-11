Conglomerados como Citi y BBVA deberán reportarle a Colombia

Si el cronograma de la Superintendencia Financiera se cumple al pie de la letra, en marzo del próximo año quedará reglamentada la Ley 1870 del 2017 de conglomerados financieros y seis meses después, septiembre del 2018, entrará en vigencia su primer capítulo.



Es lo que sigue para esta norma que fue sancionada a finales de septiembre pasado, la cual es pieza clave para el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

“Tenemos un plazo de seis meses para expedir la reglamentación, que va hasta marzo. Estamos adelantando reuniones con los conglomerados para establecer sus integrantes, y luego tenemos otros seis meses más para que las entidades implementen la norma, así que en septiembre del 2018 entran a ser vigilados como tal”, le dijo a EL TIEMPO Jorge Castaño, superintendente Financiero.

Y si bien ya se tienen visualizados 15 grupos financieros que entrarían en esta categoría, cifra que podría aumentar, señaló que, de igual forma, a comienzos del 2018, se expedirá una resolución que especifique cuáles son estos y las entidades que los conforman.



En el listado preliminar de conglomerados, con holding en Colombia, figuran: Grupo Bolívar, Grupo de Inversiones Suramericana, Fundación Social, Grupo Aval, la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia (Coomeva), Old Mutual Holding de Colombia, Credicorp Capital Holding Colombia y la Bolsa de Valores de Colombia, matriz de Deceval, entre otras entidades.



El listado lo complementan otros siete grupos financieros cuyos holdings están fuera del país:Itaú Corpbanca (Chile), The Bank of Nova Scotia (Canadá), matriz de Banco Colpatria, y sus subordinadas financieras y de Colfondos; Citibank (EE. UU.), Gilex Holding (Holanda), matriz de GNB Sudameris y sus subordinadas; BBVA (España), BNP Paribas (Francia) y BTG Pactual Holding (Brasil).



En esencia, conglomerados como Aval, Bolívar o Sura entran a reportar con el mismo nivel que BBVA o Citi. Castaño Gutiérrez señaló que en el momento están en un proceso de depuración de las entidades que los componen.



De hecho, terminar de identificar los conglomerados financieros que serán sujeto de supervisión se constituye en la primera tarea a cumplir por parte del ente de vigilancia y control, cuyos nombres serán revelados en enero.



Lo segundo es establecer los niveles de capital que se les exigirá, en caso de necesitarlos dados los riesgos agregados.



Otras de las tareas y frentes en los que trabaja la Superfinanciera tienen que ver con los criterios para determinar la calidad de vinculados al conglomerado y al holding; los mecanismos para identificar, gestionar y revelar los conflictos de interés que se presenten en esos grupos; los límites y concentración que podrán tener, así como la fijación de reglas en materia de gestión de riesgos, auditoría interna, revelación de información y gobierno corporativo.



El cronograma de trabajo también incluye reuniones con voceros de la Supersociedades para coordinar algunos aspectos de la vigilancia cuando haya lugar a esto.



El notable crecimiento experimentado por el sector financiero colombiano en la última década, que lo puso a marcar como actor relevante en Latinoamérica, principalmente en Centroamérica, fue una de las bases para consolidar una norma robusta para vigilar a los grupos financieros.



Datos oficiales estiman que hoy los conglomerados que operan en el país manejan el 83 por ciento del total de los activos del sistema y que solo los cinco mayores concentran el 58 por ciento de los activos del conjunto de conglomerados identificados.



El crecimiento de estos en los últimos años ha sido notorio. Mientras que en el 2007 se hablaba de tan solo 35 subordinadas en el sistema financiero colombiano, con activos rondando los 10.400 millones de dólares, 10 años después ese número se había multiplicado casi por siete hasta alcanzar las 231 entidades que en conjunto administran activos del orden de los 90.000 millones de dólares.



Pese al volumen de activos manejados por algunos conglomerados, buena parte de estos en el exterior, la Superfinanciera analiza si habrá necesidad de mayores exigencias de capital.



La suficiencia de capital de un conglomerado estará determinada por la evaluación integral de los riesgos financieros de las entidades que lo componen.



“Lo que buscamos es que haya solidez patrimonial, es decir, que la suma de los patrimonios técnicos individuales de las entidades sea suficiente para cubrir los riesgos de las entidades del conglomerado; que un mismo capital no esté sobrerrespaldando riesgos y que, ante la necesidad de capitalizar alguna entidad del mismo, este pueda hacer uso de los excesos de capital que tenga”, explicó Castaño Gutiérrez.



La entrada en vigencia de esta nueva ley sitúa al país dentro de los estándares normativos mundiales, en tanto que provee mejores mecanismos y herramientas para una inspección más integral de sistema financiero.

Conglomerados o holdings, ¿cuál es la diferencia?

El conglomerado es un conjunto de entidades locales y del exterior con

un controlante común que incluye dos o más entidades que ejercen actividad propia de las vigiladas por la Superfinanciera y/o los vehículos por medio de los cuales ejerce control.



El holding, por su parte, es la persona jurídica que ejerce el primer nivel de control o influencia significativa sobre las entidades que conforman el conglomerado.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

EL TIEMPO

@CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com