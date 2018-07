Scotiabank Colpatria, al quinto puesto del escalafón bancario

Consolidar la transformación digital y hacer del Scotiabank Colpatria una entidad con claro enfoque de servicio al cliente, son quizá, los dos retos más inmediatos de Jaime Alberto Upegui Cuartas, quien completa sus primeros seis mes al frente del quinto banco más grande del país.

Su estrene en el cargo no fue fácil, pues llegó justo en medio de la compra de los negocios de tarjetas de crédito y pymes del Citibank, el cual se cerró el viernes pasado y cuyo valor se mantiene en reserva. Sólo se conoce que los socios, en canadiense Scotiabank y el Grupo Colpatria, capitalizaron la entidad en 900.000 millones de pesos para soportar la operación.



De lo que viene para los 4 millones de clientes con que queda el Scotiabank Colpatria y para la misma entidad, Upegui Cuartas habló con esta casa editorial.



Usted llega al banco con la experiencia de haber trabajado años antes tanto en Citibank, como en el mismo Colpatria. ¿Cuál será su enfoque ahora como presidente?

He sido banquero por muchos años (25). Estuve en el Grupo Colpatria 14 años y ocho años y medio en el Citibank, en el mismo negocio que se adquirió hoy, por eso lo conozco bien (banca de consumo).

Lo que le puedo decir es que esta es una gerencia muy orientada hacia la gente, nuestro objetivo es empoderarla para que pueda servir a los clientes. La meta es ser un banco de segmentos enfocado al cliente y para que esto se cumpla en una empresa de servicios como esta, debemos asegurar que nuestra gente sienta la compañía como suya y así pueda servir bien a los clientes propósitos y necesidades del cliente.



¿Qué viene para los clientes del banco tras la compra de los negocios de tarjetas y pymes del Citi?

Los primero, decir que hoy (ayer) les dimos la bienvenida a 2.700 empleados del Citi que pasan a ser parte de nuestra nómina, con lo cual quedamos con una planta de 8.300 colaboradores. También recibimos a 500.000 clientes premium de tarjetas que de inmediato comienzan a recibir los beneficios del programa ‘cero costos’ en varios de nuestros productos y servicios, en adición al plan de atención que brindamos sin distingo alguno a través de todos nuestros canales y en los que venimos trabajando para modernizarlos tecnológicamente.



¿Es decir, que hoy esos clientes ya disfrutan de esos beneficios?

Sí. Todos esos clientes podrán hacer sus consultas, pagos, transferencias en la red de 222 oficinas y corresponsables bancarios, así como en nuestros canales electrónicos sin problema. No obstante, mientras hacemos la migración de esos clientes a nuestras plataformas, seguiremos manejando ese portafolio del Citi de manera separada. El proceso de traslado estará listo en 18 meses.



¿Cómo va transformación tecnológica del banco?

Invertiremos en los próximos cinco años 300 millones de dólares (canadienses) en ese propósito (unos 670.000 millones de pesos). Tenemos nuestras cinco fábricas digitales, una en Canadá y las otras cuatro en cada uno de los países de la Alianza del Pacífico, que trabajan de manera permanente en la búsqueda y diseño de productos y servicios que contribuyan a mejorar la experiencia con nuestros clientes.



¿Exploran también alternativas en las fintech?

Desde luego que sí. De hecho, conformamos un fondo de inversión que se encargará de buscar esos negocios de tecnología financiera en qué invertir pensando en nuestros clientes. Estos son recursos adicionales a la inversión que hacemos para la transformación digital del Scotiabank Colpatria.



¿Cómo queda el banco con el cierre de esta operación?

Scotiabank Colpatria alcanza la quinta posición dentro del escalafón colombiano con activos del orden de los 30 billones de pesos, 25 billones en colocaciones de cartera. En cuanto al negocio de tarjetas de crédito, nos convertimos en el primer emisor de plásticos del con más de 2,8 millones de tarjetas. El negocio con el Citibank nos proporciona la entrada a el segmento premium, lo cual es muy importante para la organización, pues son 500.000 tarjetahabientes que antes no teníamos, todos son nuevos.



