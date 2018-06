Dólar mantiene escalada de los últimos días, ya se transa en $ 2.936

19 de junio 2018 , 10:30 a.m.

19 de junio 2018 , 10:30 a.m.

El costo del dólar se mantiene al alza. Al incremento de 29 pesos de 33 pesos de la semana pasada, se sumaron los 29 pesos de ayer y, en lo que va de la jornada de hoy ya hay un nuevo avance en la cotización de la divisa de 17 pesos que la tienen negociándose cerca de los 2.936 pesos, esto es, unos 80 pesos más en solo cuatro días.

Sin embargo, en la sesión de hoy, el precio del dólar ha alcanzado a estar a menos de 50 pesos del nivel de los 3.000 pesos, un costo que no se observa desde mediados de diciembre del 2017, cuando por un solo dólar se pagaban 3.015, 4 pesos.



La escalada que registra la divisa estadounidense en el mercado cambiario colombiano no obedece solo al desempeño de los precios del petróleo en los mercados internacionales, ante la expectativa de la próxima reunión de los países exportadores de crudo (Opep) esta semana, sino también a las decisiones de ajuste de tasa del banco central de Estados Unidos (FED).



"El peso colombiano muestra depreciaciones al inicio de la jornada producto de una mayor demanda por dólares en la medida que los niveles de riesgo globales aumentan. La devaluación anualizada presentada por la curva forward presenta un incremento en todos los nodos en comparación con la semana anterior, en línea con el comportamiento de las divisas de mercados emergentes", dicen los analistas de la comisionista Acciones & Valores.



Esta mañana, los futuros del crudo Brent caían 62 centavos a 74,72 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense perdían 1,12 dólares, a 64,72 dólares por barril.



Según la agencias de noticias, los operadores están observando de cerca la amenaza de que China reaccione a los aranceles estadounidenses con la imposición de un arancel del 25 por ciento a las importaciones de petróleo de Estados Unidos, que han estado aumentado desde 2017 a un valor de casi 1.000 millones de dólares por mes.



"El mercado había descontado la elección del candidato de derecha, con el cual se espera una continuidad en las políticas actuales, y por lo que no esperamos mayores valorizaciones del peso por esta vía", dicen los analistas de la comisionista.



Agregan, además, que esta semana el comportamiento del peso estará afectado por la evolución de los precios del petróleo, lo cuales mantienen una presión a la baja, previo a la reunión de la Opep en la que se espera un incremento en la producción por parte de los países miembros. Con esto, se podría evidenciar un incremento en la percepción de riesgo local y el peso mostraría desvalorizaciones en línea con el comportamiento de monedas dependientes del petróleo con el rublo ruso y el dólar canadiense



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS