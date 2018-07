¿Colombia es hoy mejor que hace cuatro años?

Aunque por debajo de su potencial, en los últimos 4 años el país siguió registrando crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).



Además, la tasa de empleo en Colombia permaneció en un dígito.

Sin embargo, el análisis indica avances menores a los previstos, por ejemplo, en la cobertura neta en educación media, que fue 43 por ciento.



A continuación otra parte de la revisión que hizo EL TIEMPO a los indicadores de desarrollo de los últimos años en el país.

Economía

Una de las metas claves que se trazó el Plan de Desarrollo 2014-2018 fue la de mantener un crecimiento promedio de alrededor del 4,5 por ciento en los cuatro años, pues de ese indicador depende el desarrollo de la industria, la inversión y el bienestar de la gente a través del empleo. El panorama económico global y, en particular, la caída del precio del petróleo impactaron esta búsqueda y la realidad fue de desaceleración. Es así como el crecimiento del producto interno bruto (PIB) pasó de 4,5 por ciento en el 2014 a 3,1 en 2015, manteniendo esa senda de lentitud en 2016, cuando bajó a 2 por ciento, para llegar a 1,8 por ciento en 2017.



Algunos indicadores de Sinergia evidencian el impacto de este panorama. Así, el crecimiento del PIB aparece con un logro del 0 por ciento; la meta de bajar la tasa de evasión del IVA también está en terreno negativo, con -295 por ciento, en contraste con la de evasión de parafiscales, que registra un cumplimiento de 250 %.



En el pilar de movilidad social del PND entran indicadores claves como la educación, que se planteó como el gran desafío, transversal a todo el desarrollo. Se buscó hacer de Colombia ‘la más educada’. La ampliación de cobertura a la par de la jornada única sonaron y trazaron una meta de 1’500.000 estudiantes. “A 31 de mayo del 2018, están en esta jornada 788.973 estudiantes”, destaca Cedetrabajo. Otro de los indicadores con bajo desempeño es la tasa de cobertura neta en educación media (avance de 49,3 %).



Con respecto al empleo, la apuesta inicial fue llevar la tasa de desocupación al 8 por ciento. No obstante, situaciones externas frenaron esa meta: el desempleo, según el Dane, se ubica en 9,7 por ciento (mayo). Si bien la reducción de la pobreza es uno de los grandes avances en el cuatrienio, la meta de llevarla al 25 por ciento aún no se cumple: en 2017 cerró en 26,9 %. No obstante, se habló de llevar la pobreza monetaria rural a 36 % y el cumplimiento que registra Sinergia es 100 %.

Por el campo

El sector agropecuario se planteó como uno de los puntos más relevantes del PND, por lo cual se propusieron profundas reformas para adecuarlo a la nueva realidad de paz del país. Los principales avances se dieron en el ámbito de la producción agropecuaria, actualización catastral y desarrollo rural. Aunque hay programas que se rajaron, en el 2017, el sector agropecuario fue la rama de mayor crecimiento (4,9 %). El efecto se vio en el empleo, pues en esa zona la desocupación fue de 5,1 por ciento en ese año, frente a la nacional, de 9,4 por ciento.



No obstante, en los registros de Sinergia se aprecia que se quedaron atrás programas como el de jóvenes rurales con acceso a la educación superior en ciencias agropecuarias. Su avance es solo de 8,3 %. La intención de promover planes de negocio en 70.000 hogares rurales, entre tanto, llegó al 105 por ciento, y la meta de ordenar predios según su tendencia y ocupación tiene un cumplimiento del 35 por ciento. Se destacan las 458 hectáreas en recuperación de baldíos.

Paz, justicia y seguridad

Félix Niño, presidente del Consejo Nacional de Planeación, órgano con el cual la sociedad civil participa en el seguimiento del PND, expresa que, si bien el acuerdo de paz contribuyó a mejorar las condiciones de seguridad en el país, continúa “la ineficacia del Estado para ejercer control sobre la delincuencia y sobre la inseguridad, que se nutren de la pobreza y de la falta de oportunidades”.



En el informe del Gobierno sobre avances del Plan de Desarrollo se registra que, en el 2017, el 98,7 % de los municipios del país no tuvieron presencia de grupos armados al margen de la ley. La tasa de homicidios el año pasado fue la más baja en los últimos 41 años en Colombia -24,5 por cada cien mil habitantes-. En el total del cuatrienio va en 25,78. Así mismo, el avance del programa de víctimas, individuales y colectivas, del conflicto armado va en 59 %. Se buscaba impactar a 920.210 personas en su proceso de reparación integral y se han cubierto 543.466, según registra Sinergia.

Competitividad

El objetivo trazado era incrementar la productividad de las empresas, por lo cual se buscó impulsar su capacidad exportadora. Algunos programas, como el que busca que nuevas compañías tengan ventas externas constantes, registran 0 por ciento de cumplimiento.



A otros dos indicadores de exportaciones, aunque muestran avances, aún les falta. Así, se buscó aumentar ventas externas, en especial las que son distintas a las tradicionales. “La meta era llegar a 28.100 millones de dólares y el 2017 cerró con 23.284 millones”, señala Cedetrabajo.



El país iba por 6 productos agropecuarios con admisibilidad sanitaria en Estados Unidos y van 2. El programa ‘Más hectáreas con distrito de riego’ va en el 49 por ciento y el de nuevos empleos generados en turismo logra el 39,8. El de becas para hacer maestrías y doctorados va en 89,6 por ciento, pero no se logró alcanzar la inversión de 1 por ciento del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Este componente está en 0,67 por ciento del PIB.



MARTHA MORALES MANCHEGO

Economía y Negocios