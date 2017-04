Comerciantes piden acelerar la caída en tasas de los créditos

La caída en las ventas del comercio al por menor, que en febrero fue de 7,2 por ciento, según el Dane tiene muy preocupados a los empresarios.



El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero Nieto, dice que el Gobierno agravó la caída del consumo con el aumento del IVA y que también ha fallado en transmitir al mercado la baja de las tasas de referencia del Banco de la República.

¿Qué está causando la caída de las ventas del comercio?



Este es el momento más grave de desaceleración que recuerde, pero el Gobierno manda al país el mensaje de que no está pasando, y nos llama pesimistas, cuando trabajamos con las cifras del Dane. Estamos desacelerados, y no se reconoce el hecho.



Lo que dicen el ministro Cárdenas (de Hacienda) y la ministra Lacouture (de Comercio e Industria) es respetable, pero no es real porque las ventas están cayendo, en parte porque hay una política monetaria muy estranguladora y, al lado de eso, un modelo regulatorio (fiscal) que no funciona.



Si bien el Banco de la República ha bajado la tasa de referencia 0,75 puntos básicos, y este fin de semana puede que las reduzca otro 0,25, de nada sirve si la banca comercial no mueve las tasas.



En la junta del Banco de la República, el ministro de Hacienda va a tener que pelear para que sean 0,5 puntos, porque creo que están asustados.



¿Entonces, el Banco de la República tiene la culpa de la caída del consumo?

​

El gremio no está buscando culpables, sino mirando el resultado. El modelo regulatorio del Gobierno no funciona porque las bajas de las tasas de referencia no se reflejan en los créditos.



¿Por qué considera que tiene responsabilidad?

​

Debido a que es el encargado de establecer el interés bancario corriente, y en diciembre lo fijó en 33,5 por ciento. Sin embargo, en marzo vuelve, hace el cálculo y lo fija en ese mismo valor. Esto es una ofensa porque es el mismo de cuando el banco no había bajado las tasas, y así nos iremos hasta mitad de año.

¿Es decir que se demora la transmisión al mercado de la baja de la tasa de referencia?



Efectivamente, ello no se está dando, y la pregunta es por qué lo hacen trimestral y no mensual, y no cambia la regulación que está en sus manos. Y la tasa de usura tiene impacto sobre el consumo.



Del otro lado tiene que haber una política de incentivos y todo lo que se le ocurra, que también son responsabilidades del Gobierno.



Tampoco era oportuna la reforma tributaria; era favorable, pero para el Gobierno. Sin embargo, se empecinó en sacarla adelante en el Congreso.



Por ello (la reforma tributaria), el consumo se vino a pique porque el IVA general subió de 16 a 19 por ciento, y afecta el 59 por ciento de la canasta familiar.



Eso impacta el consumo; la gente lo siente en los bolsillos y genera una transformación de este.



Los bienes durables y semidurables se vinieron en picada libre, y de 15 grupos que mide el Dane en el comercio al por menor, 3 están en negativo, solo 2 en positivo (bebidas alcohólicas y cigarrillos).



¿Qué otro factor ha causado la caída del consumo?

​

Cuando la política monetaria no causa resultados toca aplicar la fiscal. Y esta se mira desde los ingresos, lo que ya se hizo; luego toca ver los resultados.



Sin embargo, reconocemos que la normalización de activos tiene una buena campaña que puede dar buenos resultados.



Del lado del gasto (del Gobierno) hay que montar un plan draconiano, estricto, para que dé resultados porque no hay margen. Luego hay que ver cómo reducir el gasto de funcionamiento, y no la inversión.

¿Y las bajas ventas de carros no distorsionas el resultado de ventas al por menor?

​

Esperemos que termine abril, pero los datos que tenemos de la primera quincena dicen que las ventas bajaron de 8.804 a 6.403 unidades. En marzo hubo un repunte de las ventas del comercio, y creo que el crecimiento, cuando se conozcan las cifras, puede ser cero, dado que hubo más días hábiles y la Semana Santa fue en el tercer mes del 2016 y, en el 2017, en abril.



Además, hay que ver otro impacto: en abril de este año hubo días sin carro en varias ciudades, que afectan el comercio al por menor. Y a eso súmele los días sin carro por razones ambientales en Medellín.



Y lo que no se vende hoy no se recupera mañana.



¿El tema del desempleo está influyendo?

​

El nivel no es preocupante, y no faltaba más no reconocer que este gobierno lo ha bajado. Sin embargo, en febrero subió de 10 a 10,5 por ciento, y ha tomado un perfil malo.



De otro lado, hay propuestas de reformas que tienen prendidos a los empresarios del techo, como los recargos nocturnos.



Mientras la ministra de Trabajo, Clara López, lo justifica diciendo que se está privilegiando a un millón de trabajadores, el de Hacienda dice que se van a perder 73.300 empleos por esa causa. Deben ponerse de acuerdo, y que el Gobierno defina si la apoya o no.



La idea de acabar, prácticamente, con los pactos colectivos y privilegiar los sindicatos de industria, frente a los de base, pone a competir a las pequeñas empresas con las grandes en una negociación colectiva, y eso tiene implicaciones graves.



¿Qué se puede hacer ante esta mala situación?

​

Se debe entusiasmar a los comerciantes para que sean más activos en promociones, pues en otras crisis se han creado, por ejemplo, la semana de la carne, de los lácteos, del huevo u otras. Y convocar a la industria para que trabaje en eso. Hay que reactivar esos mecanismos.

ROLANDO LOZANO GARZÓN

Economía y Negocios