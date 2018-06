Tres bancos colombianos cierran las cuentas bancarias de Buda.com

13 de junio 2018 , 08:15 a.m.

Buda.com, una popular plataforma de criptomonedas en Colombia, criticó a los reguladores del país luego de que tres bancos cerraran sus cuentas sin previo aviso.



La plataforma cripto-a-cripto, que tiene unas 35.000 cuentas en Colombia y un total de 45.000 más en Perú, Argentina y Chile, está preparando medidas para recuperar las cuentas cerradas por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Davivienda y Bancolombia, dijo el martes el gerente general de Buda, Alejandro Beltrán.

"Hay un doble discurso proveniente del sector financiero sobre innovación", dijo Beltrán por teléfono. "Las entidades promueven la innovación y el desarrollo, pero cuando se trata de eso, bloquean lo que no entienden y están frenando la tecnología financiera".

Es una batalla común para las empresas de criptomonedas en todo el mundo encontrar un socio bancario confiable. En abril, Buda demando a diez bancos chilenos por cerrar sus cuentas.



Si bien no existe una ley para regular las criptomonedas en los libros del país, la Superintendencia Financiera de Colombia ha rechazado repetidamente su uso, advirtiendo a las instituciones reguladas sobre el potencial para crímenes financieros.



La presión está aumentando sobre los reguladores para monitorear posibles vehículos de lavado de dinero, especialmente durante la transición a la paz posterior al conflicto, dijo Alba Chaparro, auditora forense de la Procuraduría General.



"La criptomoneda se ha convertido en un tema muy delicado en Colombia, y si usted pierde su dinero, es muy difícil obtener apoyo del estado", dijo Chaparro. "Aquí hay un cierto tabú de que la gente podría usar monedas virtuales para lavar dinero, especialmente si no se ha contabilizado todo el dinero de las Farc".



El gerente general del Banco de la República, Juan Jose Echavarría, dijo que el Bitcoin es una burbuja, no es una moneda, y que su uso es ilegal en el sistema financiero de la Nación.



Bloomberg