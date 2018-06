Primera acción de banca comercial contra plataforma de criptomonedas

Acatando lo que ha venido recalcando tanto el Banco de la República como la Superintendencia Financiera, en el sentido de que “la única unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso”, tres bancos en este país tomaron la decisión de cerrar las cuentas de la plataforma de criptomonedas Buda.com, lo que sería la primera acción conocida de la banca comercial local en este sentido. Esta plataforma tiene en el país 35.000 cuentas, a las que se les agregan otras 50.000 en otras naciones de América Latina.

La única unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso FACEBOOK

TWITTER

Fuentes del sector financiero indicaron que la decisión se estaría tomando como medida preventiva, teniendo en cuenta que estas plataformas mueven operaciones que no están reguladas por las autoridades del caso, mientras que sobre los bancos sí está el ojo regulatorio puesto.



Desde esa perspectiva, según señala Jonathan Malagón, vicepresidente técnico del gremio de bancos Asobancaria, “el bitcóin no puede considerarse como un medio de pago de curso legal ni un activo con poder liberatorio, así como tampoco puede ser aceptado como una divisa”.



Por lo tanto, agregó: “La Superfinanciera ha señalado que las entidades financieras no están autorizadas para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos instrumentos. Tampoco para permitir el uso de sus plataformas para la realización de operaciones con bitcóin u otra moneda virtual”.

Ola turbulenta alrededor de la divisa virtual

En Colombia, el fenómeno de las criptomonedas ha crecido de forma vertiginosa, principalmente durante el año pasado, cuando el bitcóin logró una cotización récord, de 20.000 dólares.



No obstante, en los últimos meses, este mercado a nivel global ha entrado en una ola turbulenta, tras varios escándalos en los que, inclusive, ha habido personas detenidas. Es el caso de lo ocurrido recientemente en Bolivia, donde fue detenida una persona considerada como líder de una trama denominada ‘Bitcoin Cash’, acusada de presunta estafa piramidal a través de la cual engañaba a las víctimas con el ofrecimiento de elevadas ganancias por la compra de la moneda virtual bitcóin. Ese y otros hechos en los últimos días estarían llevando a los bancos a tomar precauciones.



Las fuentes del sector dijeron que no se descarta que la plataforma Buda.com entre en conversaciones para recuperar las cuentas, tema que analizarán en el interior de los bancos.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS