‘El camino para crear riqueza no es limitar el libre comercio’

El presidente de BBVA, Francisco González, comentó que es negativo que las personas sientan que sus empleos “son más inseguros y vulnerables ante la globalización y el avance tecnológico”, para lo que pidió “políticas coordinadas en el ámbito global”, las cuales incluyan mejora de la educación, fomentar el desarrollo científico y la innovación.



Igualmente, el directivo lanzó una dura advertencia: “El avance tecnológico llevará, en el mediano plazo, a un mayor crecimiento y bienestar. Pero la transición va a ser dura para muchísimas personas, sectores y países. De ahí la importancia del papel de la administración para minimizar estos riesgos que vemos en todo el mundo”.

En cuanto a España, el líder del segundo banco de este país admitió esperar “que mantenga su liderazgo en Europa, con un crecimiento del PIB del 2,7 por ciento”.



Señaló además que “en el contexto actual de mayor estabilidad política, permite que España tenga más voz y más peso en las decisiones claves que Europa ha de tomar este año y recupere su presencia en Latinoamérica”.



Indirectamente, alabó la gestión del Gobierno al comentar que “mantiene un crecimiento sano, que está permitiendo crear mucho empleo: más de un millón y medio en los últimos tres años, la mitad de los perdidos durante la crisis”.



González también reconoció que España “está pasando por un buen momento”, si bien admitió que la cifra “todavía es muy alta, y tenemos que seguir trabajando para reducirla; no hay que bajar la guardia, y hay que seguir el proceso de reformas”.

El cambio tecnológico

El BBVA ganó en el 2016 3.475 millones, un 31,5 por ciento más gracias a las menores provisiones y mayores ingresos.



González, en un discurso en cual utilizó abundantes palabras en inglés, alabó la cuenta de resultados del año pasado y se centró en el desarrollo tecnológico del banco, como es habitual en estas citas.



El presidente de la entidad también afirmó: “Desde hace al menos una década, he hablado de la gran reconversión que la industria financiera tiene que afrontar”, aunque sus primeras palabras sobre este asunto proceden del 2001.



Agregó que durante años “hemos estado solos en este camino”, y explicó lo que han ido haciendo desde el 2007 con detalle. “Ya tenemos herramientas, equipos y estructuras de vanguardia en nuestra industria, y se puede decir que hemos terminado la larga etapa de preparación”.



A continuación, afirmó que el banco está en la “fase de ejecución de ese plan. En los próximos tres años, es decir, del 2018 al 2020, veremos el despliegue de los proyectos de ese plan; ya tenemos resultados, tangibles, muy relevantes, pero los años que vienen serán los de la explosión de las realizaciones y los resultados”, enfatizó el directivo.



Los analistas han reclamado en muchas ocasiones la rentabilidad de los miles de millones que el BBVA ha admitido invertir anualmente. Hasta ahora, la entidad no ha mejorado la eficiencia (lo que gasta por cada cien euros que ingresa): en el 2016 fue del 51,9 por ciento frente al 51,3 por ciento del 2014.



De otro lado, Carlos Torres, consejero delegado, arrancó el discurso con un “egun on danori”, buenos días a todos, desde Bilbao, donde fue fundado este banco.



Torres también desarrolló la experiencia digital de la entidad y comentó que el nuevo propósito del BBVA era poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, es decir, lograr un impacto positivo en la vida de las personas”.



En las intervenciones de los accionistas, destacaron los representantes de los trabajadores que afirmaron que se han producido 743 despidos hasta septiembre pasado y denunciaron presiones enormes en la plantilla.



ÍÑIGO DE BARRÓN

Ediciones EL PAÍS, SL 2017