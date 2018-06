Autoridad Bancaria Europea urge alistarse para un ‘brexit’ sin acuerdo

El sector financiero no se está preparando lo suficientemente rápido para la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Así lo advierte la Autoridad Bancaria Europea (ABE), que urge a las autoridades competentes a asegurarse de que las instituciones financieras toman ya los pasos necesarios para prepararse ante la posibilidad de una salida de Reino Unido de la UE sin un acuerdo de salida ni un periodo de transición.

Reino Unido estará fuera de la UE, en virtud del plazo establecido en el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el próximo 29 de marzo. Aunque existe un acuerdo político sobre el periodo transitorio, en el que se mantendría a grandes rasgos el status quo para evitar un salto al vacío mientras termine de negociarse la relación futura, este no tendrá efecto legal hasta que haya un acuerdo de salida ratificado. Algo que, según la ABE, “no está garantizado”. La agencia considera que, a pesar de los esfuerzos de ambas partes por alcanzar un acuerdo de salida, sigue habiendo una posibilidad material de que finalmente no sea posible alcanzarlo, en cuyo caso Reino Unido estaría fuera de la UE el 29 de marzo de 2019 por efecto de la ley, sin un periodo transitorio. Las “necesarias acciones mitigadoras requieren tiempo y deberían ser emprendidas sin más demora”, advierte la ABE en su documento.



Para prepararse adecuadamente, la ABE recomienda a las instituciones financieras identificar los riesgos, más allá del riesgo general de agitación en los mercados, derivados de la posible salida de Reino Unido sin acuerdo.



El ABE publica su opinión, uno de los tipos de documentos no regulatorios que emite la agencia, cuando se cumplen dos años del referéndum en que los británicos decidieron salir de la UE y pocos días antes del Consejo Europeo que se celebra el 28 y 29 de junio. Este debería estar listo para octubre, de manera que pueda ser aprobado por el Parlamento británico y por los Veintisiete, pero apenas hay avances claros sobre sus términos.



Este mismo fin de semana, un grupo de 60 exministros, diputados, economistas y empresarios, unidos por su euroescepticismo, han firmado una carta dirigida a la primera ministra, en la que le piden que acelere las preparaciones para un Brexit sin acuerdo. Argumentan que, para poder tener algo de peso negociador en el tramo final del proceso, Reino Unido debe reservarse el derecho de marcharse sin un acuerdo "y llevarse consigo los 39.000 millones de libras que ha ofrecido pagar como parte del acuerdo de divorcio". El sábado, decenas de miles de ciudadanos se manifestaban en el centro de Londres para pedir un nuevo referéndum una vez estén claros los términos del Brexit.

